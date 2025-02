Košice po rokoch skandovali meno Bartoš, Kvietok si premiérový bod vysníval

KOŠICE. Po dlhých rokoch si košickí fanúšikovia v Steel Aréne po zápase na individuálnu klaňačku vyvolali Bartoša. Tentokrát mladého Jana, ktorý po štvrťhodine hry otváral skóre zápasu proti Trenčínu a pri piatom štarte extralige si otvoril strelecký účet ako druhý Bartoš v extralige po otcovi Petrovi, ktorý vo vyše osemsto zápasoch nastrieľal na slovenských klziskách 236 gólov. 21- ročný útočník dokonca gólovo predbehol svoje dvojča Antonina, ktorý zatiaľ vo vyše stovke extraligových štartov neskóroval, len asistoval.

„Fanúšikovia si konečne po rokoch mohli zakričať Bartoš,“ smial sa Jan po zápase. „Keď som bol malý, tak som takto vídaval otca. So veľmi rád, že si ma takto zavolali. Užil som si to veľmi.“

Ako priznal po strelenom góle bol vo veľkej eufórii, veľa si z obrovskej radosti nepamätal, ale nezabudol zamávať do hľadiska, kde ho sledoval otec, mama aj frajerka. Ani reprezentačná prestávka nezmenila nič na dlhodobých problémoch Košičanov z počtom zranených a chorých hráčov. Niektorí sa síce vrátili do zostavy, ďalší zas vypadli a tak bola zostava Košíc poriadne improvizovaná. Obranca Josh Teves dokonca nastúpil ako krídlo v treťom útoku a v štvrtej útočnej lajne boli len dvaja mladí útočníci Kvietok s Bartošom. Pif, gól a oslava Keď ich starší spoluhráči nevyužili v úvode dve presilovky a nedokázali sa gólovo presadiť, poslali ich tréneri po necelej štvrťhodine hry na ľad a bol z toho otvárací gól duelu. Okrem zakončujúceho Bartoša mal z neho obrovskú radosť aj ešte len 18- ročný junior Jakub Kvietok. Prvé striedanie v prvom extraligovom zápase a prvý kanadský seniorský bod znie ako sen. VIDEO: Zostrih zápasu HC Košice - Dukla Trenčín

„Všetci mi hovorili, nech si to dnes najmä užijem. A to som spravil, užil som si to. Vypustili nás na prvé striedanie, trochu som to tam naforčekoval, Krivošík mi tam zakričal, tak som mu to hodil, on to načapoval Honzovi na jednotku, pif a gól a oslava. Vždy som o tom sníval,“ opisoval s mladíckym zápalom gólový moment.

O tom, že nastúpi na zápas, sa dozvedel deň pred ním, po tréningu košickej juniorky. „Bol to taký dobrý stres. Myslím, že som ho pretavil do dobrého výkonu,“ prezradil Kvietok, ktorý si podľa vlastných slov kanadský bod pri predzápasovom oddychu vysníval: „Dnes som mal poobede taký šlofík a pred ním som si to celé vizualizoval v hlave s tým, že by sa to mohlo podariť a podarilo sa.“ Radosť z mladíkov aj tréner Ceman Z prvého bodu Kvietoka a prvého gólu Bartoša mal radosť aj košický tréner Dan Ceman. Rovnako aj z toho, že po reprezentačnej prestávke mužstvo uhralo tri body. Košičanom výborne vyšli vstupy do druhej aj tretej tretiny, keď sa najprv v tej druhej gólovo presadil Maxwell Gildon a v tretej na trojgólový rozdiel zvyšoval Olivier Archambault.

Jakub Kvietok (Autor: HC Košice)

„Neboli sme si istí tým, čo očakávať od zostavy v dnešnom zápase. Našou stratégiou bolo hrať múdro. Len tak sme mali šancu uhrať dobrý výsledok. Nechceli sme veľmi míňať sily v tejto oklieštenej zostave, lebo nás ešte čaká náročný program. Hrali sme to, čo sme potrebovali, dobre sme forčekovali. Som rád, že sme po reprezentačnej prestávke uhrali dobrý výsledok proti mužstvu, ktoré hralo posledné dva mesiace veľmi dobre,“ hodnotil víťazstvo 3:1 tréner Ceman. Janus vystrašil všetkých Košická striedačka a celý štadión v 17. minúte s napätím sledovali, ako z košickej bránky podopieraný dvoma spoluhráčmi odchádza Jaroslav Janus. Nečakane tak musel zo striedačky naskočiť Dominik Riečický, ktorý sa do zápasového kolotoča vrátil po vyše troch mesiacoch a zranení slabín.

„Zranenie sa trochu natiahlo, ale už je to dobre. Bol som trochu prekvapený, že som išiel na ľad. Ani neviem, čo sa tam Jarovi stalo, ale vyzerá to tak, že to nebude veľmi vážne,“ povedal Riečický, na ktorého na pozápasovej tlačovej besede nadviazal aj Dan Ceman: „Vytkol si členok vlastným pričinením, vyzerá to zatiaľ na takú týždňovú pauzu, ale uvidí sa zajtra ráno po vyšetreniach.“ Košičania víťazstvom aspoň čiastočne odčinili vysokú domácu prehru s Michalovcami, ktorú utrpeli pred reprezentačnou prestávkou. Navyše po žilinskom výbuchu Spišskej Novej Vsi opäť na čele tabuľky bodovo odskočili svojmu rivalovi. Dobrí hráči s nedobrým dojmom Problémy s vyskladaním zostavy mali aj Trenčania. Tí sa počas celého zápasu nevedeli dostať do tempa. Zmeniť to mohol v úvode druhej tretiny Adam Lapšanský, ktorý išiel sám na brankára a po sekere od Jakuba Ferenca mu rozhodcovia dali druhú šancu v podobe trestného strieľania. „Začali sme zápas dvoma oslabeniami a nejako to v nás uspalo to, čo sme tu chceli hrať. Chceli sme sa dostať do zápasu, možno aj tým mojim trestným strieľaním, znova to nakopnúť, ale gól prišiel až v závere. Vedeli sme, že v oboch zostavách je veľa absencií a v tomto sme boli jedna jedna. Košice dnes zahrali svoj domáci štandand a vyhrali. Sme trochu sklamaní, lebo sme si trúfali na viac, chceli sme nejaký ten bod,“ povedal o zápase Lapšanský a pridal niečo aj k nepremenenému trestnému strieľaniu, ktoré mu vyrážačkou zlikvidoval brankár Riečický: „Chcel som na to ísť jednoducho, lebo Riči ma dobré pozná, aj všetky moje blafáky. Nevyšlo to.“