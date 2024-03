Keď Košice viedli, ich tréner bol nervózny. Brankár Slovana sa spolieha na fanúšikov

KOŠICE. Keď po necelej štvrťhodine hry viedli Košičania po góloch cudzineckej úderky Bretta Pollocka, Alexa Bretona a Joonu Jääskeläinena v druhom štvrťfinálovom zápase nad Slovanom Bratislava 3:0, vyzeralo to pre hostí veľmi zle. Ešte do prvej sirény však dokázali Bratislavčania streliť dva góly. Najprv sa presadil Samson Mahbod a 14 sekúnd pred koncom tretiny využil presilovku piatich proti trom Brett Findlay a zápas dostal opäť potrebný náboj.

Košičania v polovici druhej tretiny za necelé dve minúty potrestali dve chyby slovanistov a po druhom góle Jäskelainena a zásahu Eduarda Šimuna sa opäť dostali do trojgólového vedenia, ktoré dlho kontrolovali.

Ale necelé tri minúty pred koncom tretej tretiny využili hostia druhýkrát v zápase presilovú hru a Daniil Fominykh znížil na rozdiel dvoch gólov a slovanisti napokon dokázali v power play Brendanom Ranfordom opäť znížiť na rozdiel jediného gólu. Ale to už chýbalo dokonca len šesť sekúnd, čo bolo na dokonanie drámy málo. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Slovan Bratislava

„Nesmie sa nám stávať, že poľavíme a dvakrát dovolíme súperovi stiahnuť trojgólový náskok. Toho sa musíme vyvarovať, lebo sa nám to môže vypomstiť,“ zdôraznil po zápase košický útočník Marek Bartánus, na ktorého nadviazal aj košický tréner Dan Ceman: „Chceli sme hrať tak ako v pondelok, začali sme dobre viedli sme 3:0. Bývam nervózny, keď v prvej tretine tak rýchlo vedieme, lebo potom zvykneme na ľade relaxovať a poľaviť.“

Fínsky útočník Joona Jäskeläinen. (Autor: FCB HC Košice/Peter Jesenský)

Odkliaty Jääskeläinen Podobne ako v prvom štvrťfinále, aj v tom druhom bol mužom zápasu fínsky útočník v službách Košičanov Joona Jäskeläinen. Po pondelkovom hetriku strelil v druhom zápase dva góly a pripísal si aj asistenciu. Zdá sa, že vychýrenému kanonierovi, ktorý si v sezóne 2021/22 obliekal dres Slovana, sa v pravý čas vrátila strelecká forma. Veď v základnej časti strelil v 49 zápasoch desať gólov, v dvoch zápasoch play off dal Slovanu polovicu.

Radosť z toho má aj tréner Ceman aj spoluhráči. „V základnej časti sa mu nedarilo tak, ako sme očakávali a ako očakával aj on. Triafal tam tyčky a teraz mu to začalo padať. Sme za to veľmi radi, lebo v play off potrebujete zopár hráčov, ktorí dokážu rozhodnúť zápasy,“ povedal Ceman o prebudení fínskeho útočníka. Jeho manželke poslal odkaz aj strelec víťazného gólu Eduard Šimun: „Neviem čo sa stalo. Ale je to dobré pre celé mužstvo a samozrejme aj pre neho. Čokoľvek doma teraz jedáva, nech len mu to manželka ďalej vyvára.“

Košickí fanúšikovia v hľadisku Steel Arény. (Autor: FCB HC Košice/Peter Jesenský)

Emócie robia svoje Podobne ako v prvom zápase sa na košickom ľade hral rýchly hokej a poriadne sa iskrilo. Emócie sú v zápasoch historicky dvoch najúspešnejších slovenských tímov vybičované na maximum. „Tieto zápasy sú o emóciách a kto ich zvláda lepšie, bude úspešný. Z emócií vyplývajú chyby a aj fauly. A vidíme, že presilovky sú kvalitné na oboch stranách, takže si na to musíme dávať pozor,“ vravel Bartánus narážajúc na opäť pomerne vysoký počet vylúčení na oboch stranách. Kým v prvom zápase využili tri presilovky Košičania, v druhom aj s power play trikrát v početnej výhode skóroval Slovan. Aj podľa kapitána Slovana Michala Sersena bolo vylúčení v zápasoch priveľa. „Stále sa o tom bavíme. V play off sa vždy zápasy rozhodujú v nerovnovážnom stave. A aj teraz to bolo tak.“ Sersen: Nezabalili sme to Podľa trénera Slovana Petra Oremusa sa o osude zápasu rozhodlo v polovici druhej tretiny, keď Košičania druhýkrát odskočili na rozdiel troch gólov. „V porovnaní s prvým zápasom bol náš výkon lepší. Boli sme agresívnejší, pohyblivejší, vytvorili sme si šance. Škoda, že nám z nich nepadlo viac gólov. O zápase rozhodol štvrtý a piaty gól Košičanov, pred ktorými sme urobili chyby, ktoré sa nám nesmú stávať,“ hodnotil Oremus.

Podobný pohľad na druhú prehru v Košiciach mal aj kapitán Sersen: „Nezachytili sme úvod zápasu, odskočili nám na tri góly, ale dokázali sme sa ešte v prvej tretine vrátiť do zápasu, čo bolo veľmi dôležité. Potom sme im hlúpymi a zbytočnými chybami darovali štvrtý a piaty gól. V tretej tretine Košice hrali veľmi rozumne a ťažko sa to proti nim otáča. Som rád, že sme to nezabalili a znova sme sa vrátili do zápasu. Odchádzame z Košíc bez víťazstva, ale stále je všetko otvorené. Séria sa hrá na štyri víťazstvá a ideme domov.“

Brankár Denis Godla v druhom štvrťfinále Košice - Slovan. (Autor: FCB HC Košice/Peter Jesenský)

Godla verí fanúšikom Košičania svoju domácu misiu naplnili na sto percent a vedú v sérii 2:0. „Slovan už nemôže na nič čakať, predpokladám, že na nás vyletia. Musíme sa na to takticky pripraviť a najmä sa na to pripraviť v hlavách, aby sme ten tlak ustáli. Musíme sa sústrediť každý jeden hráč na každé jedno striedanie, aby každý odovzdal maximum a vtedy to bude dobré,“ naznačil recept na to, aby boli Košičania úspešní aj v Bratislave, Šimun.

Proti budú v piatok a sobotu na domácom ľade slovanisti. Podľa trénera Oremusa musia v piatok v treťom zápase začať presne tak ako v Košiciach v tom druhom končili. „Nič iné nám neostáva, len zvládnuť domáce zápasy,“ dodal Oremus. Brankár Denis Godla verí, že so spoluhráčmi dokážu stav série po dvoch domácich zápasoch vyrovnať: „Musíme byť koncentrovaní celý zápas. Je to play off a tu rozhoduje každá chyba. Spravili sme o jednu chybu viac a aj preto sme o jeden gól prehrali. Musíme robiť čo najmenej chýb, byť čo najmenej vylučovaní. Verím, že domáce publikum, ktoré je výborné, nás poženie za výhrami tak, aby po ďalších dvoch zápasoch bol stav vyrovnaný.“ Pavúk play-off Tipos extraligy