VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Slovan Bratislava v 6. semifinále Tipsport ligy

Radosť hráčov Slovana po víťazstve v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet|14. apr 2026 o 22:23
Slovan Bratislava uspel v 6. semifinále a Košice zdolal 3:2.

Hokejisti HC Slovan Bratislava sa stali druhým finalistom tohtoročnej sezóny po tom, čo v šiestom semifinálovom zápase zvíťazili na ľade HC Košice 3:2.

V sérii hranej na štyri víťazstvá uspeli celkovo 4:2 na zápasy a v boji o majstrovský pohár vyzvú Nitru. Zdolaný tím z Košíc sa v tejto sezóne musí uspokojiť s bronzovými medailami.

Zápas v zaplnenej košickej Steel aréne začal lepšie pre hostí z hlavného mesta. Už v polovici prvej tretiny otvoril skóre Eduard Šimon, ktorý po prihrávke Nijhoffa využil priestor pred bránkou a prekonal bezmocného Dominika Riečického.

Domáci však dokázali na nepriaznivý stav rýchlo zareagovať. Najskôr so šťastím vyrovnal obranca Mislav Rosandič, ktorého nastrelenie prepadlo za Jaroslava Janusa, a ešte do prestávky poslal „oceliarov“ do vedenia v presilovej hre neomylnou strelou švihom Repčík.

Po bezgólovej druhej tretine, v ktorej dominovali brankári a defenzívy, gradovala dráma v záverečnej časti hry.

Slovan vrhol všetky sily do útoku v snahe vyhnúť sa rozhodujúcemu siedmemu zápasu. Tri a pol minúty pred koncom tretej tretiny sa hosťom podarilo vyrovnať na 2:2, keď po signáli z vhadzovania a prihrávke Liama Pecarara usmernil puk do siete Samuel Takáč.

Rozhodujúci úder zasadili „belasí“ v čase, keď už Steel aréna očakávala predĺženie. Len 61 sekúnd pred záverečným hvizdom využil Slovan presilovú hru, v ktorej opäť úradovala spolupráca Pecarara s Ryanom Dmowskim. Kanadský útočník si nakorčuľoval na os ihriska a strelou z prvej prepálil Riečického.

Hoci Košice v posledných sekundách odvolali brankára a vytvorili si drvivý tlak, Jaroslav Janus si so všetkými pokusmi poradil a Dmovski následným vyhodením puku spečatil postup Slovana.

Tréner Slovana Brad Tapper v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava.
Tréner Košíc Dan Ceman v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava.
Patrik Rogoň (Košice) a vľavo brankár Jaroslav Janus (Slovan) v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy.Patrik Lamper (Košice) a Eduard Šimun (Slovan) v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy.Dominik Riečický (Košice) inkasuje prvý gól v šiestom semifinálovom stretnutí play off hokejovej Tipsport ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava.

Záver série priniesol podľa priamych aktérov emócie hodné play-off a infarktové vyvrcholenie, ktoré definitívne rozhodlo o zložení finálovej dvojice.

