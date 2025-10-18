Košiciam proti Slovanu nepomohla ani skvelá kulisa. Objav sezóny rozhodol šláger dvoma nájazdami

KOŠICE. Najvyššia návšteva sezóny, takmer sedem tisíc divákov, vytvorila fantastickú kulisu ďalšiemu veľkému derby Košíc a Slovana, dvoch najúspešnejších klubov na Slovensku.
Spokojnejší napokon odchádzali Bratislavčania, ktorí vyhrali 2:1 po samostatných nájazdoch a svoju šnúru víťazstiev predĺžili už na deväť zápasov.
Diváci síce videli len dva góly v riadnej hracej dobe, ale ako po zápase povedal strelec toho košického Filip Krivošík, bol to pre divákov veľmi zaujímavý zápas.
„Boli šance, boli bitky, boli emócie. Dobrá atmosféra, za ktorú divákom ďakujeme. Radosť v takej hrať hokej.
Máme peknú arénu, myslím si, že predvádzame pekný hokej, aj útočný, aj z pohľadu defenzívy. Verím, že aj dnešný výkon nakopne aj ďalších fanúšikov, aby na naše zápasy chodili,“ povedal Krivošík.
VIDEO: Filip Krivošík a jeho bejzbalový gól
Vygumovali najlepší útok
Po bezgólovej prvej tretine, v ktorej domáci nevyužili tri a hostia jednu presilovú hru, práve Krivošík v polovici piatej minúty druhej tretiny poslal Košičanov v ďalšej presilovke do vedenia dorážkou zo vzduchu.
Chvíľu sa ešte skúmalo na videu, čo to nebola vysoká hokejka, ale gól napokon platil.
„Jediné, prečo som tŕpol, či môj pohyb hokejkou nešiel zhora. Dúfal som, že si všimnú, že som ho zasiahol pod brvnom, čím som si bol istý,“ priznal Krivošík.
Slovanu sa ešte v druhej tretine podarilo vyrovnať. Hoci nevyužil tri presilovky, po dvoch idúcich hneď za sebou dokázali hostia pokračovať v tlaku na košickú bránku a napokon sa necelé tri minúty pred koncom druhej tretiny presadil pohotovou strelou obranca Sena Acolatse.
„Vynikajúca atmosféra. Súboj veľkých rivalov je vždy skvelá zábava. Myslím si, že sme odohrali skvelý zápas, veľmi vyrovnaný.
Udržali sme na jednom góle mužstvo s najvyšším skóre v lige. Dnes skvelá práca v obrane,“ chválil po zápase košický tréner Dan Ceman svoj tím, podľa ktorého veľkým faktorom, ktorý umožnil Slovanu streliť gól boli už spomínané dve presilovky za sebou, pričom tá druhá bola za chybu pri striedaní.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Slovan
Nechceli ísť do predĺženia
Aj v prvej polovici tretej tretiny mali navrch hostia, ale domácich držala nad vodou nielen obrana, ale viacerými zákrokmi aj brankár Dominik Riečický.
V záverečnej desaťminútovke sa karta otočila a Košičania Slovan poriadne zatlačili a tak mohol svoje kvality ukázať aj brankár Henri Kiviaho.
Tlak Košičanov bol pochopiteľný. Z troch doterajších zápasov s predĺžením či nájazdami nedokázali ani jeden preklopiť na svoju stranu.
„Jasné, že sme to chceli rozhodnúť ešte v tretej tretine, veľmi nám pomohla aj energia od fanúšikov a chlapci do toho dali všetko. Mali sme tam aspoň tri alebo štyri dobré šance na skórovanie v okolí bránky,“ pousmial sa Ceman.
S pokojom skúseného kanoniera
Rozhodnutie neprinieslo ani predĺženie a tak rozhodovali samostatné nájazdy. V prvých piatich oba tímy premenili po dva a napokon rozhodla siedma séria.
Stále iba dvadsaťročný objav sezóny, obranca Tomáš Kráľovič, dokázal aj druhý raz s pokojom skúseného kanoniera prekonať Patrika Jurčáka, ktorého domáca striedačka poslala na nájazdy do bránky.
„Možno majú viac ofenzívnych zbraní ako my. Som spokojný s chalanmi, ale je to pre nich frustrujúce, lebo viem, ako tvrdo pracujú a koľko do toho vkladajú. Ale ako tréner som naozaj spokojný a hrdý na to, ako sme dnes hrali,“ komentoval ďalšiu prehru po nájazdoch Ceman.
Hrdina zápas Kráľovič tak poslal ďalší odkaz zámorským skautom, ktorých pozornosti neunikla jeho výborná forma na začiatku sezóny.
„Toto sú asi jediné dva nájazdy, čo mám nacvičené. Chcel som ísť aj do toho druhého rovnako ako do prvého, ale videl som, že ma má prečítaného, tak som mu to dal medzi nohy.
Tréneri si asi všimli, že na tréningu z nájazdom dám nejaký ten gól,“ s úsmevom komentoval šancu ísť aj na druhý nájazd Kráľovič, ktorý záujem zo zámoria vníma, ale špeciálne ho nerieši.
„Uvidíme čo z toho bude. Pre mňa je hlavné, že dostávam od trénerov šancu a snažím sa pomôcť mužstvu,“ dodal.
VIDEO: Nájazdy Kráľoviča a jeho reakcia
Chcú pokračovať na víťaznej vlne
Kráľovičove kvality vníma aj lavička Slovana. „Nepodlieha nejakému tlaku. Je dobrý na puku, dovolí si v správnom momente podporovať útok, dobrý je v útočnej fáze na modrej čiare, strieľa z čoho môže.
A samozrejme vidí aj situácie, kedy vie pohotovo prihrať do zakončenia pre druhých. Takže toto sú také silné stránky,“ vyzdvihol prednosti mladíka asistent trénera Michal Dostál.
Kým Košičanom zápasy s predĺžením a nájazdami nevychádzajú, Slovanisti zo šiestich až päť takýchto duelov doviedli do víťazného konca. Víťazstvom v Košiciach predĺžili sériu víťazstiev na deväť zápasov.
„Každého musel dnes hokej baviť. My sme boli na konci šťastnejší. Zo série sa určite tešíme, ale ideme zápas od zápasu.
Myslím si, že tento tím je hladný a stále verí do konca zápasu. Verím, že budeme na víťaznej vlne pokračovať, ale s pokorou pracujeme ďalej, aby sme boli stále lepší a lepší,“ dodal Dostál.
Pod Tatrami sa oblaky točia inak
Bratislavčania v nedeľu privítajú na domácom ľade Spišskú Novú Ves a potom ich čaká zápas na ľade Nitry, ktorej osemzápasovú sériu víťazstiev prerušila Žilina a vystriedala vicemajstra na pozícii lídra.
Košičanov čaká ďalší pikantný zápas, ktorý bude priamym súbojom o piate miesto v tabuľke. V nedeľu cestujú na ľad Liptovského Mikuláša, ktorý príliš neobľubujú..
„V Mikuláši je to vždy nejaké divné. Tam sú tie Tatry a oblaky sa nejak inak točia. Ideme tam prvýkrát v tejto sezóne, takže sám som zvedavý, ako budeme hrať.
Ale keď budeme hrať tak ako doteraz, to najlepšie, čo vieme, tak vieme vyhrať aj tam,“ s úsmevom poznamenal košický útočník Filip Krivošík.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS