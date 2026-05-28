Bystricu opúšťa produktívny útočník. Smeruje do najvyššej fínskej ligy

Oleksij Myklucha.
Oleksij Myklucha. (Autor: TASR)
TASR|28. máj 2026 o 20:57
ShareTweet0

Jeho trénerom bude Sami Kapanen, od roku 2014 člen fínskej hokejovej siene slávy.

Slovenský hokejista Oleksij Myklucha sa stal novou posilou účastníka fínskej najvyššej súťaže Pelicans Lahti.

Dvadsaťtriročný útočník podpísal v klube ročnú zmluvu, ktorá obsahuje aj opciu na sezónu 2027/2028.

Káder HC MONACObet Banská Bystrica tak opúšťa druhý najproduktívnejší hráč „baranov“ z minulej sezóny.

Neúspešný štvrťfinalista uplynulého ročníka fínskej súťaže Liiga informoval o jeho príchode na webovej stránke.

Trénerom Mykluchu bude Sami Kapanen, od roku 2014 člen fínskej hokejovej siene slávy. „Vítame ho s veľkou radosťou. Je to zručný a rýchly útočník s vynikajúcimi ofenzívnymi schopnosťami.

Zaradí sa medzi vedúce osobnosti v našom útoku a čaká ho veľa zodpovednosti v presilovkách a najvyšších formáciách,“ povedal na adresu slovenského útočníka tréner Kapanen.

Myklucha v uplynulej sezóne nazbieral 55 bodov (17+38), viac mal na konte spomedzi hráčov B. Bystrice len Carter Turnbull. Kanaďan už tiež opustil mužstvo spod Urpína a posilnil nemecký Düsseldorfer EG.

Rodák z poľského mesta Bialystok vyrastal hokejovo najprv na Ukrajine, odkiaľ potom prišiel do Spišskej Novej Vsi, kde pôsobil v mládeži.

Pokračoval v akadémii Salzburgu a potom strávil tri sezóny v zámorskej juniorskej QMJHL. Po návrate na Slovensko pôsobil postupne v Nitre, Spišskej Novej Vsi a naposledy v Banskej Bystrici.

Vo februári 2024 zažil premiéru v A-tíme reprezentácie Slovenska. „Mnohí hráči by si chceli zahrať v takejto lige a som naozaj rád, že mám tú možnosť. Nemôžem sa dočkať,“ vyjadril sa Myklucha.

Tipsport liga

Oleksij Myklucha.
Oleksij Myklucha.
Bystricu opúšťa produktívny útočník. Smeruje do najvyššej fínskej ligy
dnes 20:57
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Bystricu opúšťa produktívny útočník. Smeruje do najvyššej fínskej ligy