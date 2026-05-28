Bystricu opúšťa produktívny útočník. Smeruje do najvyššej fínskej ligy

Slovenský hokejista Oleksij Myklucha sa stal novou posilou účastníka fínskej najvyššej súťaže Pelicans Lahti.
Dvadsaťtriročný útočník podpísal v klube ročnú zmluvu, ktorá obsahuje aj opciu na sezónu 2027/2028.
Káder HC MONACObet Banská Bystrica tak opúšťa druhý najproduktívnejší hráč „baranov“ z minulej sezóny.
Neúspešný štvrťfinalista uplynulého ročníka fínskej súťaže Liiga informoval o jeho príchode na webovej stránke.
Trénerom Mykluchu bude Sami Kapanen, od roku 2014 člen fínskej hokejovej siene slávy. „Vítame ho s veľkou radosťou. Je to zručný a rýchly útočník s vynikajúcimi ofenzívnymi schopnosťami.
Zaradí sa medzi vedúce osobnosti v našom útoku a čaká ho veľa zodpovednosti v presilovkách a najvyšších formáciách,“ povedal na adresu slovenského útočníka tréner Kapanen.
Myklucha v uplynulej sezóne nazbieral 55 bodov (17+38), viac mal na konte spomedzi hráčov B. Bystrice len Carter Turnbull. Kanaďan už tiež opustil mužstvo spod Urpína a posilnil nemecký Düsseldorfer EG.
Rodák z poľského mesta Bialystok vyrastal hokejovo najprv na Ukrajine, odkiaľ potom prišiel do Spišskej Novej Vsi, kde pôsobil v mládeži.
Pokračoval v akadémii Salzburgu a potom strávil tri sezóny v zámorskej juniorskej QMJHL. Po návrate na Slovensko pôsobil postupne v Nitre, Spišskej Novej Vsi a naposledy v Banskej Bystrici.
Vo februári 2024 zažil premiéru v A-tíme reprezentácie Slovenska. „Mnohí hráči by si chceli zahrať v takejto lige a som naozaj rád, že mám tú možnosť. Nemôžem sa dočkať,“ vyjadril sa Myklucha.