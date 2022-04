Prvý gól bol zbytočný. Košice sme tým dostali do zápasu, tvrdí Sersen

"Po nezmyselnom faule, aký sa nemôže v takomto zápase stať, sme spravili chybu v oslabení a dostali sme gól na 2:2. V tom momente boli Košice na koni.

Chceli sme remízu udržať do predĺženia. Minútu a pol pred koncom sme na ľad poslali to najskúsenejšie čo máme, ale inkasovali sme.

Košice znova ukázali, že to chceli viac než my a hoci sme to mali dobre rozohraté, nezvládli sme to," zhrnul Podkonický, ktorému po piatom zápase vypadli zo zostavy útočníci Marcel Haščák a Milan Kytnár.

Siedmy zápas je 50:50, myslí si Slovák

Stretnutie, ktoré bolo vzácne vyrovnané na strelecké pokusy (30:30) potvrdil, že zápasy play off sú o chybách. Aj preto kapitán "belasých" Michal Sersen upozornil na pozornú hru pred rozhodujúcim zápasom série.

"Prvý gól bol zbytočný, pred ním sme sa dlho hrali s pukom vo vlastnej tretine. Košice sme tým dostali do zápasu. Stále to však bolo v našich rukách.