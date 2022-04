Košice si vynútili rozhodujúci zápas. Gólmi v závere zdolali Slovan

Tipos extraliga - semifinále play off, 6. zápas

KOŠICE. O víťazovi semifinálovej série medzi hokejistami HC Košice a HC Slovan Bratislava rozhodne siedmy zápas. Košičania v 6. stretnutí Kaufland play off Tipos extraligy zdolali Slovanistov na domácom ľade 4:2.

Domáci ofenzívne ožili, do konca druhej časti si vytvorili viacero gólových príležitostí, ale Windsor podržal svoj tím.

V 24. minúte boli hostia blízko k druhému gólu, ale obranca Breton trafil do žŕdky. Nasledovalo viacero príležitostí hostí, ktoré vyústili do gólu v 28. minúte. Valach nastrelil puk na Riečického, pred ktorým bol nepokrytý Zigo - 0:2.

III. tretina:

Hostia v 46. minúte nevyužili presilovku a po nej sa k početnej výhode dostali Košičania. V nej sa dostali do kombinácie, ktorú po Chovanovej prihrávke využil Slovák - 2:2. Náskok hosťom mohli krátko na to vrátiť Takáč aj Jääskeläinen, no Riečického neprekonali. Rozhodujúci moment zápasu priniesla 59. minúta.

V nej domáci vyhrali buly v útočnom pásme a po strele Šedivého dorazil McPherson puk za Windsora. Hostia sa dostali k hre bez brankára, počas ktorej MacKenzie fauloval pred prázdnou bránkou McPhersona, ktorému pripísali technický gól - 4:2.