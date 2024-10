Tri smrtiace presilovky aj gól spoza bránkovej čiary. Košice odohrali tretinu z ríše snov

Hosťom vyšla hneď prvá útočná akcia a po 79 sekundách ich Brett Ritchie po skvelej prihrávke Samuela Bučeka poslal do vedenia.

KOŠICE. Keď po prvej tretine svietil v košickej Steel Aréne na kocke stav 0:2 v prospech hostí z Nitry, zdalo sa, že obhajcovia titulu by mohli byť prvým tímom, ktorý by v tejto sezóne dokázal obrať Košičanov o všetky body v zápase.

A ak by Tomáš Hrnka pol minúty pred prvou sirénou trafil odkrytú košickú bránku, mohlo to byť pre hostí ešte veselšie.

Presilovková paráda pokračovala v druhej desaťminútovke prostrednej tretiny. Najprv takmer ako cez kopírák, len do opačného rohu bránky poslal Košičanov do vedenia opäť fínsky snajper Jääskeläinen a po ďalších dvoch minútach potrestal nechytateľnou ranou tretie vylúčenie hostí Brett Pollock a vyhnal brankára Kašíka na striedačku.

Prišla však druhá tretina, ktorá Košičanom dokonale vyšla. Už po necelých dvoch minútach im deväť sekúnd stačilo na to, aby Joona Jääskeläinen využil ich prvú presilovku, Na začiatku štvrtej minúty už bolo vyrovnané.

Nitrania sa snažili o vyrovnanie, Košičania ich tlak ustáli a napokon Danick Martel pri power play hostí v samom závere zápasu gólom do prázdnej bránky uzavrel skóre zápasu na konečných 5:3.

Druhú tretinu sme odohrali fantasticky, dali sme tri góly v presilovkách, čo rozhodlo o výsledku dnešného zápasu. Bola to asi naša najlepšia druhá tretina v sezóne,“ hodnotil zápas košický tréner Dan Ceman.

„Bol to pre nás veľký test proti súperovi, ktorý hrá výborný hokej a má nového trénera. Tešili sme sa na tento zápas. V prvej tretine boli šance vyrovnané, Nitra svoje lepšie využila.

„Bol to zámer, trochu som ho nachytal. Ale nebudem z toho robiť vedu. Párkrát som to skúšal na tréningu, Jaro Janus je z toho nervózny, lebo veľakrát ho trafím do hlavy. Teraz je z toho úžitok,“ s úsmevom komentoval svoj prvý gól v sezóne Šimun.

Súhlasil s ním aj strelec druhého košického gólu Eduard Šimun, ktorý druhú tretinu nazval tretinou z ríše snov. Center štvrtej košickej formácie k tomu prispel nie často vídaným gólom, keď spoza bránkovej čiary nahodil puk smerom na nitrianskeho gólmana tak šikovne, že ten sa od jeho prilby odrazil do siete.

Pollock pochválil aj klub za to, že mu pripomenul 100 kanadských extraligových bodov pamätným dresom: „Len sa snažím prispievať k úspechu celého mužstva, ktorého sme všetci súčasťou. Za posledných pár rokov som hral v Košiciach so skvelými hráčmi, ktorí majú tiež veľký podiel na mojich góloch aj asistenciách.“

„V prvej tretine sme mali trochu smolu, dostali sme dva góly. Vedeli sme, že musíme urobiť všetko ako tím, aby sme to otočili. Dnes nám vychádzali presilovky, odviedli sme v nich dobrú prácu a dostali sa cez dobré prihrávky k dobrým strelám,“ povedal po zápase Pollock, ktorý rovnako ako diváci na tribúnach chvíľu nevedel, že jeho rana bola gólová. Puk sa totiž vo veľkej rýchlosti odrazil od vnútrobránkovej konštrukcie späť do ihriska.

Pamätné dresy by mali hráči podľa Šimuna dostávať, čo najčastejšie. Spolu s ním si dres s číslom 100 za počet kanadských bodov v extralige prevzal aj kanadský útočník Brett Pollock a pri presilovkovej smršti v druhej tretine dokonale potvrdil svoj dlhodobý status najproduktívnejšieho hráča Košíc.

„Neviem. Kým bude zdravie držať, tak by som chcel, aby ich bolo čo najviac. Bodaj by ich bolo aj tisíc.“

Ten si pred zápasom prevzal spomienkový dres s číslom 400 za počet odohraných extraligových zápasov. Koľko by ich chcel ešte pridať si povedať netrúfol:

„Sme radi, že bodujeme, hoci hra nie je niekedy pekná. To je dôležité, bodovať aj v zápasoch, v ktorých ťaháme za kratší koniec. Minulý rok sme to nemali, tam sme prehrali desať zápasov v rade, hoci vo väčšine z nich sme boli lepším mužstvom. Každý bod sa počíta. Liga je dlhá a veľmi vyrovnaná,“ poznamenal k bodovej šnúre Šimun.

Košičania sú aj po utorkovom 8. kole extraligy spolu so Spišskou Novou Vsou jedinými tímami, ktoré ešte neprehrali v riadnom hracom čase.

„Po solídnej prvej tretine sme vyhrávali dva nula, v druhej tretine prišiel totálny herný výpadok. Aj tento zápas rozhodli špeciálne tímy. My sme naše oslabenia opäť nezvládli, Košice presne naopak, svoje presilovky využili a to bolo hlavnou príčinou toho, že nemáme nakoniec ani bod,“ skonštatoval tréner hostí Andrej Kmeč.

Pre Nitranov sa zápas v Košiciach vyvíjal veľmi dobre. Opäť však doplatili na hru v oslabení, keď rovnako ako pri predchádzajúcej domácej prehre so Spišskou Novou Vsou dostali v početnej nevýhode aj v Košiciach tri góly.

„Každý zápas začína od nula nula. Uvidíme, čo prinesie ten náš. Myslím si, že tam pôjdeme hrať svoju hru, trpezlivo čakať na svoje šance a dúfať, že to vyjde,“ dodal Šimun.

Pritom Nitrania mohli po prvej tretine vyhrávať aj trojgólovým rozdielom, ale za hlavu sa pol minúty pred jej koncom chytal Tomáš Hrnka, ktorý netrafil úplne odkrytú košickú bránku.

„Puk mi neskĺzol. Dostal som ho perfektne na hokejku. Jednoducho som netrafil prázdnu bránu. Beriem to na seba,“ priznal po zápase Hrnka a pripustil, že možno tým urazil šťastenu: „Môže byť, urobil som všetko pre to, aby som ten gól dal, ale bohužiaľ som netrafil a nakoniec sa zápas otočil. Nehovorím, že kvôli tejto situácii, ale určite ma to mrzí.“

Aj Hrnka vidí problém Nitry v hre v oslabení. Pritom podľa neho, pred zápasom mali naštudované ako by mohli košické presilovky vyzerať: „Vylúčenia sa stanú. My musíme lepšie hrať naše oslabenia. Vedeli sme asi ako to budú hrať, aj to tak zahrali a dostali sme tri góly, ktoré napokon rozhodli o zápase.“

Mezei si na Jágra netrúfa: On nemá deti

Na zlú hru v oslabení poukázal aj kapitán Nitranov Branislav Mezei, ktorému jeho spoluhráči nedali narodeninový darček v podobe víťazstva v Košiciach a tak budú musieť vymyslieť niečo iné.

„Ušla nám druhá tretina, najmä v oslabeniach. Dali ľahké góly, aspoň z môjho pohľadu. Vedeli sme, čo budú hrať, ale nepokryli sme to. Po prvej tretine to vyzeralo dobre, druhú sme pokazili a v tretej sme to už nezvrátili, hoci sme bojovali,“ poznamenal po zápase Mezei, ktorý v deň zápasu oslávil už 44. narodeniny.

„Je to už dosť vysoké číslo, ale špeciálne to nevnímam. Hokej ma stále baví,“ komentoval Mezei a na otázku, či si trúfa v hokejovej dlhovekosti dostihnúť Jaromíra Jágra s úsmevom odpovedal: „Myslím sa, že asi nie. On nemá deti.“