Košice utrpeli najvyššiu prehru v sezóne. Nedali by sme gól, ani keby sa hralo do polnoci, tvrdí Šedivý

Šarvátka pred bránou Košíc počas zápasu 17. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Nitra.
Šarvátka pred bránou Košíc počas zápasu 17. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Nitra. (Autor: TASR)
3. nov 2025 o 07:41
V súboji vlaňajších finalistov zaostali domáci výrazne gólovo aj strelecky.

KOŠICE. Hokejisti HC Košice strávia nadchádzajúcu extraligovú prestávku na 5. mieste, ktoré je výrazne lepšie, než im pred sezónou predpovedalo viacero hokejových odborníkov či fanúšikov.

Náladu pred najdlhšou zápasovou prestávkou v sezóne si však nevylepšili nedeľňajším duelom 17. kola Tipsport ligy proti Nitre, ktorej doma podľahli 0:5, čím sa zároveň skončila ich štvorzápasová séria víťazstiev.

„Nitra hrala výborne celý zápas, to sa musí uznať a dať kredit súperovi. Nám to dnes nešlo a súper si asi zaslúžil zvíťaziť. Myslím si, že dnes by sme nedali gól, ani keby sme hrali do polnoci. Nešlo o to, že by sme sa nesnažili, ale dnes to jednoducho nešlo,“ konštatoval obranca Eduard Šedivý, ktorý si po zápase prevzal cenu pre najlepšieho hráča Košíc.

Duel v Steel aréne sledovali takmer štyri tisícky divákov, ktoré napokon videli najvyššiu prehru „oceliarov“ v prebiehajúcej sezóne.

Na snímke gólová radosť hráčov Nitry počas zápasu 17. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Nitra.
Na snímke uctenie si pamiatky všetkých zosnulých ľudí pred Steel Arénou, ktorých osud bol spätý s košickým hokejom, pred zápasom 17. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Nitra.
Na snímke uctenie si pamiatky všetkých zosnulých ľudí pred Steel Arénou, ktorých osud bol spätý s košickým hokejom, pred zápasom 17. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Nitra.
Na snímke uctenie si pamiatky všetkých zosnulých ľudí pred Steel Arénou, ktorých osud bol spätý s košickým hokejom, pred zápasom 17. kola hokejovej Tipsport ligy HC Košice – HK Nitra.
„Ľudia ocenili, že sme to nevzdali, hoci sme už prehrávali 0:4. Veľmi nás potešilo, že diváci nám fandili až do konca, potešilo nás to,“ povedal Šedivý.

Košičania zaostali vo všetkých dôležitých herných činnostiach, v súboji vlaňajších finalistov zaostali výrazne gólovo aj strelecky - 19:37. Pre hráčov Košíc to bola najvyššia domáca prehra od 31. januára, keď Michalovciam podľahli 2:7.

Priebežné piate miesto s tesnou stratou na Banskú Bystricu a s päťbodovým náskokom na Zvolen je podľa Šedivého solídna vizitka tímu, ktorý sa ako jediný z extraligistov nespolieha na zahraničné posily.

„V tejto sezóne hráme iný hokej než v predošlých. Verím, že všetci sú spokojní. Veľa ľudí pred sezónou neverilo nášmu tímu po tom, čo vyšlo najavo, že tím bude bez zahraničných posíl. Ukázalo sa však, že aj mladí chalani, ktorí prišli do tímu, dodržiavajú systém. Verím, že nám to vydrží do konca sezóny. Sme výborná partia,“ poznamenal Šedivý.

