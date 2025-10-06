Košičania zabudli energiu v šatni. Tritisíc ľudí veľa hluku nenarobí, hovorí tréner Ceman

KOŠICE. Kým vonku patria medzi najlepšie tímy, v Steel Aréne, sa majstrovi z Košíc príliš nedarí a fanúšikov zatiaľ zo štyroch zápasov potešili len raz pri vysokom víťazstve nad Spišskou Novou Vsou.
Po tom, ako v piatok vysoko zvíťazili v Prešove, kde aj podľa trénera Dana Cemana hrali najlepší hokej v doterajšom priebehu sezóny, nedokázali využiť menšiu krízu Banskej Bystrice a pomohli jej prerušiť sériu troch prehier v rade.
V prvej tretine domáci pohrdli presilovkovými možnosťami pri piatich vylúčeniach hostí, keď nepotrestali päťminútové vylúčenie Romana Faitha a nevyužili ani krátku presilovku o dvoch hráčov.
A tak v polovici prvej tretiny šli do vedenia hostia, ktorí svoju jedinú presilovku premenili na vedúci gól z hokejky Cartera Turnbulla.
Aj v druhej tretine pokračovali Košičania v mdlom výkone a Bystričania šli po využití ďalšej presilovky do dvojgólového vedenia po góle Michala Kabáča.
Až necelé štyri minúty pred koncom druhého dejstva sa Košičania dočkali gólu, keď v presilovke v skrumáži pred bránkou pretlačil puk za chrbát Eugena Rabčana.
Cemanovi chýbala energia
Gól Košičanov naštartoval, do tretej tretiny tréner Ceman premiešal prvý a druhý útok a výsledkom bol po necelých piatich minútach vyrovnávajúci gól Petra Repčíka, ktorý sa takisto dokázal zblízka presadiť po závare pred Rabčanom.
Nádych k obratu po necelých dvoch minútach prerušila školácka chyba skúseného Mislava Rosandiča, ktorý pridlho držal puk na hokejke a na obrannej modrej ho napokon po zlej prihrávke spoluhráčovi stratil a z prečíslenia poslal Oleksiy Myklukha pohodlne hostí opäť do vedenia 2:3.
Bystričania napokon ustáli zvyšujúci sa tlak Košíc aj dvojminútový zámok s viacerými gólovými šancami pri záverečnej powerplay a odniesli si z Košíc tri body.
„Začali sme hrať s nejakou zvláštnou energiou. Po tom, čo sme v Prešove zahrali asi náš najlepší hokej v tejto sezóne, sme zápas nezačali dobre a nedostali sme sa doňho tak ako by sme chceli.
Nepáčila sa mi naša mentálna energia. Zlepšilo sa to o niečo v druhej tretine, ale Banská Bystrica má asi najlepšiu hru čo sa týka odoberania pukov.
V tretej tretine sme sa vrátili do zápasu, vyrovnali sme, ale po chybe sme dostali gól. Celkovo sa mi tretia tretina páčila najviac, ale musíme byť lepší od začiatku a hrať celých šesťdesiat minút,“ hodnotil po zápase košický tréner Ceman.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Banská Bystrica
Keď to nejde krásou
V doterajšom priebehu sezóny patrili Košičania k najlepším vo využívaní presiloviek aj v bránení oslabení. V zápase s Banskou Bystricou to bolo naopak.
„Horší začiatok, lepší koniec,“ povedal o zápase autor vyrovnávajúceho gólu Peter Repčík, ktorý verí, že nevydarené presilovky boli len chvíľkovou záležitosťou.
„Máme veľmi dobré presilovky. Dnes to nevyšlo až tak, ako sme si predstavovali na začiatku. Tak ako sa im puky odrážali, nám naopak nie.
A keď to nejde krásou, tak musíme dávať také tie naše góly spred bránky,“ dodal Repčík narážajúc na oba košické góly.
Tritisíc ľudí veľa hluku nenarobí
To prečo sa Košiciam doma nedarí tak ako vonku si Repčík vysvetliť nevie. Čakalo sa, že zmenšenie ľadovej plochy môže hre domácich pomôcť.
„Neviem. Asi nie som veľmi kvalifikovaný na to, aby som to vedel posúdiť. Ale stále je to len začiatok sezóny a všetky zápasy, ktoré sme doma prehrali boli veľmi tesné. Možno nám chýbal len kúsok šťastia, lebo tak ako sme ich prehrali, sme ich mohli aj vyhrať,“ myslí si Repčík.
Aj podľa trénera Cemana je po deviatich odohraných zápasoch ťažké hodnotiť, či sú lepšie výsledky u súperov a horšie doma nejakým trendom.
„Uvidíme ako to bude ďalej. Ale určite máme čo zlepšovať, najmä čo sa týka začiatkov zápasov a hrať s väčšou energiou, hlavne doma.
Naša aréna nie je veľmi hlučná, keď tu máme 3 000 ľudí, ale myslím si, že vieme urobiť lepšiu prácu, čo sa týka našej mentálnej prípravy do zápasu,“ dodal Ceman.
Trojbodový Myklukha
Druhý trojbodový zápas v sezóne si do osobných štatistík pripísal banskobystrický útočník Oleksiy Myklukha. Pri prvých dvoch góloch asistoval a strelil tretí víťazný gól.
„S tými chlapcami sa hrá výborne a dúfam, že to bude takto pokračovať. A hlavne víťazne,“ pochválil svojich spoluhráčov z útoku, hoci v Košiciach mu už po necelých siedmich minútach ostal na ľade po vylúčení Faitha len Turnbull.
Najdôležitejšia bola podľa neho prvá tretina, v ktorej ustáli presilovky Košíc. „Prvá tretina bola dosť divoká. Klobúk dole pred chlapcami ako dokázali ubrániť tie oslabenia. Ustáli sme to aj závere a vezieme si domov cenné body,“ dodal Myklukha.
Otočili to na svoju stranu
Bystričania sa víťazstvom v Košiciach otriasli z menšej krízy, keď po výbornom vstupe do sezóny s piatimi víťazstvami v rade, predchádzajúce tri zápasy prehrali.
„Tie posledné tri zápasy, čo sme odohrali, sme prehrali o gól a konečne sme to chceli otočiť na našu stranu. Dúfam, že nám toto víťazstvo pomôže do budúcnosti a budeme takto pokračovať,“ verí Myklukha.
Podľa trénera Vlastimila Wojnara, nie je jednoduchú presadiť sa proti Košiciam, ktoré majú za tri roky pôsobenia trénera Cemana veľmi systémovo organizovanú obranu.
„Dnes sa nám to podarilo, hoci v tretej tretine sme Košice vrátili do zápasu, keď sme boli veľmi pasívni. Našťastie sme na to dobre zareagovali a potom sme si to ustrážili a vezieme domov tri body.
Po troch prehrách, hoci jedna bola po predĺžení, je dnešný výsledok pre nás veľmi dobrý,“ povedal Wojnar, ktorý pri vyrovnanosti ligy dobrý vstup do sezóny nepreceňuje.
„Niekto zaspí začiatok a potom má parádny stred okolo Vianoc a všetko doženie. Je to také dvojsečné. Tým ako sme začali, sa hneď po nejakých prehrách kopia otázky o tom, čo sa deje a tak je to dookola.
Je to klišé, ale ideme od zápasu k zápasu. Ale samozrejme sme radi za to, koľko bodov máme,“ dodal banskobystrický tréner.