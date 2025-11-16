Montreal sa bude musieť niekoľko týždňov zaobísť bez útočníka. Povolal náhradu z farmy

Kirby Dach (77) skóruje cez brankára Utahu Mammoth Karla Vejmelku v zápase zámorskej hokejovej NHL.
Kirby Dach (77) skóruje cez brankára Utahu Mammoth Karla Vejmelku v zápase zámorskej hokejovej NHL.
16. nov 2025
Spoluhráč Juraja Slafkovského rozšíril početnú maródku v tíme.

MONTREAL. Hokejistom Montrealu Canadiens bude v zámorskej NHL minimálne štyri týždne chýbať Kirby Dach. Útočníka vyradila z hry zlomenina v nohe. Kanadský klub o tom informoval v nedeľu.

Montreal povolal z farmy v AHL Joshuu Roya, ktorý má v tíme Laval Rocket na konte v tejto sezóne sedem bodov (4+3) v 10 stretnutiach.

Dvadsaťštyriročný Dach odohral za Canadiens v prebiehajúcom ročníku 15 duelov s bilanciou 5+2.

Spoluhráč Juraja Slafkovského rozšíril početnú maródku v tíme, Montrealu pre zranenie chýbajú aj Alex Newhook, Kaiden Guhle, či Patrik Laine.

