Montreal zasiahla smutná správa. Po boji s rakovinou zomrel člen Siene slávy

Ken Dryden máva publiku počas toho, ako vyraďujú jeho číslo.
Ken Dryden máva publiku počas toho, ako vyraďujú jeho číslo. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|6. sep 2025 o 07:51
ShareTweet0

S Canadiens vyhral 6 Stanley Cupov.

MONTREAL. Hokejovú rodinu Montreal Canadiens zasiahla smutná správa. Vo veku 78 po boji s rakovinou rokov zomrel Ken Dryden. Člen Siene slávy NHL vyhral s Habs šesť Stanleyho pohárov.

„Dnes smútime nielen nad stratou jedného z pilierov jednej z najväčších hokejových dynastií, ale aj nad stratou rodinného muža, starostlivého človeka a gentlemana, ktorý hlboko ovplyvnil naše životy a naše komunity naprieč generáciami.

Patril medzi tie legendy, ktoré pomáhali formovať náš klub do podoby, akú má dnes,“ zdôraznil Geoff Molson, majiteľ a prezident Montrealu Canadiens.

„Ken predstavoval všetko, čím by Canadiens mali byť, a jeho odkaz v našej spoločnosti presahuje hranice športu. V mene rodiny Molson a všetkých členov organizácie by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť rodine Drydenovcov, jeho blízkym, ako aj všetkým, ktorí mali privilégium stretnúť ho a poznať.“

Ken Dryden sa narodil 8. augusta 1947. V NHL debutoval v drese Canadiens v sezóne 1970-1971, odohral šesť zápasov základnej časti a všetky vyhral.

Brankár pochádzajúci z Hamiltonu v Ontáriu následne priviedol svoj tím k Stanleyho poháru, ktorý získal už pri svojej úplne prvej účasti v play-off NHL.

V 20 zápasoch vyraďovacej časti si pripísal 12 víťazstiev a osem prehier a k tomu získal Conn Smythe Trophy, udeľovanú každoročne najcennejšiemu hráčovi play-off.

Hoci jeho prvé kroky v NHL boli ohromujúce, zvyšok kariéry bol ešte pôsobivejší. V sezóne 1971-1972 získal Calder Trophy pre najlepšieho nováčika NHL, uvádza oficiálna stránka klubu.

Následne dominoval súťaži celé desaťročie a pridal päť ďalších Stanleyho pohárov, spolu šesť v 70. rokoch.

Vezina Trophy pre najlepšieho brankára ligy získal päťkrát – v rokoch 1972-1973 a potom štyrikrát po sebe medzi rokmi 1975-1976 a 1978-1979.

Kariéru ukončil v roku 1979 a v roku 1983 bol uvedený do Hokejovej siene slávy. Najväčšiu poctu mu Canadiens vzdali 29. januára 2007, keď vyradili jeho legendárnu „29“.

Mimo ľadu bol Dryden autorom knihy The Game a spoluautorom Home Game: Hockey and life in Canada.

Zároveň zastával funkciu ministra sociálneho rozvoja vo vláde premiéra Paula Martina v rokoch 2004 až 2005.

Jeho vášeň pre zlepšovanie spoločenských podmienok sa vždy odrážala v jeho činoch a v roku 2012 získal Rád Kanady, dodáva zdroj.

NHL

Carey Price počas zápasu Montrealu Canadiens.
Carey Price počas zápasu Montrealu Canadiens.
Dôležitý krok pre Montreal. Pred začiatkom sezóny vymenil brankára
dnes 09:18
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Montreal zasiahla smutná správa. Po boji s rakovinou zomrel člen Siene slávy