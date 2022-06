Byť jednotkou nie je všetko, tvrdí Slafkovský. Bral by aj post trojky či štvorky

MONTREAL. Juraj Slafkovský sa môže stať najvyššie draftovaným Slovákom v histórii. Poukázal na to oficiálny server súťaže, ktorý útočníka TPS Turku v stredu predstavil v osobitnom článku.

Slovenský reprezentant tvrdí, že viac ako o pozíciu ide o to, aby si ho vybralo mužstvo, do ktorého zapadne.

Pozíciu najvyššie draftovaného Slováka zatiaľ drží Marián Gáborík, ktorého si Minnesota Wild vybrala v roku 2000 z tretieho miesta.

"Bolo by pekné byť jednotkou, no v konečnom dôsledku post trojky či štvorky môže byť pre mňa ešte lepší, a to je dôležité.