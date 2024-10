Slafkovský odpovedá na stanovisko zväzu: Poznajú pravdu, je na nich, či jej budú čeliť

Vedel, že to v jeho rodnej krajine spôsobí reakciu. Ako píše Arpon Basu, ktorý interview s mladíkom zverejnil, išlo o jeho zámer.

V rozhovore pre The Athletic opísal svoj pohľad na jeho fungovanie. Medzi problémy, ktoré podľa neho v hokeji na Slovensku fungujú, zaradil aj rodinkárstvo a protekciu.

Zväz sa bránil

Situácia vznikla, keď Košičan pred necelým týždňom pomenoval, čo podľa neho v slovenskom hokeji nie je s kostolným poriadkom.

"Ak chceme byť opäť úspešní, musia sa nejaké veci zmeniť. Mám pocit, že sa ľudia uspokojili, keď sme získali bronzovú olympijskú medailu. Mali sme však šťastie, že tam neboli hráči z NHL. Buďme úprimní, ak by všetci mali najkvalitnejšie tímy, nedosiahli by sme to.

Myslíme si, že robíme veci správne, no nie je to tak. Len to predstierame. A pretláčame tieto klamlivé úspechy dovtedy, kým tomu ľudia neuveria. Samozrejme, olympijská medaila bola tá najkrajšia vec, čo sa mi doteraz stala. Ale hovorme o tom pravdivo," uviedol.

Potom doplnil, že je všetko o známostiach a konexiách. Na protiotázku, či mal známosti aj on, odpovedal, že jeho "protekciou" bolo to, že vedel hrať hokej.