Talentom a pracovitosťou sa presadia, tvrdí o Slafkovskom a Nemcovi expert

Podľa experta Coreyho Pronmana z magazínu The Athletic ukazuje to, čo na ňom odborníci vyzdvihovali pred samotným draftom, ale potrebuje ešte čas na rozvoj. Obranca Šimon Nemec sa podľa neho tiež časom presadí v Severnej Amerike. Pronman zostavil rebríček 154 najlepších hráčov do 23 rokov, ktorých draftovali kluby z NHL od roku 2018 a pôsobia v zámorí. Slafkovského zaradil na 16. miesto, Nemca na 40. pozíciu a ďalšieho slovenského obrancu Samuela Kňažka na 143. priečku.

Nemca draftoval vlani tím New Jersey Devils z druhého miesta, no hráva za Uticu Comets v AHL. Kňažka si vybral Columbus Blue Jackets v roku 2020 zo 78. pozície a momentálne pôsobí v Clevelande Monsters (AHL).



"Slafkovského nováčikovská sezóna má svoje vzostupy aj pády. Stále ukazuje to, čo sa vám na ňom páčilo pred draftom. Nie je veľa hráčov s takou kombináciou rýchlosti, veľkosti a talentu. Raz z neho môže byť veľmi produktívny hráč v NHL.

Najskôr sa však musí zistiť, ako podávať vyrovnané výkony proti mužom. Myslím si, že na to príde. Je dostatočne talentovaný a nemá problémy s pracovnou morálkou, no môže to nejaký čas trvať," charakterizoval expert 18-ročného Košičana.

Slafkovský odohral v tomto ročníku NHL 39 zápasov so ziskom 10 bodov (4+6).