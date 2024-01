VIDEO: Povedal, aj čo nemal. Slafkovský v Kanade baví fanúšikov

Najprv povedal, že je náročné hrať v tejto lige a potom dodal frázu, ktorou pobavil mnohých:

"I am just trying to work my ass off," povedal devätnásťročný útočník. Vybral si vetu, ktorá nie je úplne najslušnejšia a voľne by sa dala preložiť ako "snažím sa pracovať až do zodratia". V anglickej fráze ale na to použil aj výraz pre pr**l. Potom s úsmevom dodal: "A funguje to!"