Slafkovský ku gólu Nemcovi negratuloval. Na tlak som si zvykol a zvládam ho, tvrdí

JURAJ SLAFKOVSKÝ má za sebou návrat na scénu NHL. Hokejový útočník sa zranil ešte v polovici januára v zápase proti New Yorku Rangers. Jednotka draftu z minulého roka nechýbala v zostave Canadiens na ľade Toronta. Hostia viedli v zápase 2:0 aj 5:3, no napokon získali bod za prehru po nájazdoch. "Ani neviem koľko som hral, ale myslím si, že dostanem v tejto sezóne viac šancí," povedal pre Sportnet bezprostredne po zápase. Odohrali ste prvý zápas NHL po deviatich mesiacoch. Ako ste sa cítili, boli ste pred ním trochu nervózny?

Celkom som sa tešil, keďže to bolo po dlhom čase. Začínam druhú sezónu v NHL, čo znamená, že už viem, kam idem a zhruba ako funguje všetko okolo. Škoda že to takto dopadlo, ale myslím, že pre náš tím to bol celkom dobrý štart do sezóny. Mali sme v zápase aj viacero dobrých momentov a škoda, že sa nám nepodarilo udržať náskok.

Z Toronta píše spolupracovník Sportnetu Henrich Svetko

Chýbala vám už atmosféra NHL? Aj po zranení som bol s tímom, takže som bol súčasťou diania v klube, ale zápas je niečo iné. Čakanie bolo dlhé, keďže bez zápasového rytmu to nie je ono, ale už na to nemyslím a sústredím sa už iba na to, čo je teraz. Chcem hrať čo najviac a byť dobrý.

Ako ste boli spokojný s priestorom na ľade, ktorý ste dostali? Ani neviem koľko som hral, ale myslím si, že dostanem v tejto sezóne viac šancí a mám z toho radosť.

Ako hodnotíte letnú prípravu? Pochvaľovali ste si, že ste schudli. Splnilo leto vaše očakávania? Príprava bola veľmi dobrá, musím povedať, že moji kondiční tréneri odviedli so mnou tento rok vynikajúcu prácu a dobre ma pripravili. Myslím si, že sa to pomaly začína odzrkadľovať aj na ľade.

V príprave na novú sezónu nastúpil Montreal aj proti New Jersey Devils, za ktorých nastúpil aj obranca Šimon Nemec. Aké to bolo hrať proti kamarátovi? Skvelé. Proti Šimonovi som dlho nehral, naposledy asi v ôsmej triede. Bola zábava nastúpiť na ľade proti nemu a verím, že sa stretneme ešte veľakrát počas kariéry.

Dostali ste aj do nejakých súbojov? Na to si už ani nepamätám. Gratulovali ste Šimonovi ku kurióznemu gólu, ktorý vám strelil? Nie, k takým gólom sa negratuluje (s úsmevom). Ale ten druhý, čo dal v príprave proti Islanders bol už krajší, po tom som mu písal. Montreal je kanadské mesto, ktoré zrejme najviac žije hokejom. Od príchodu do Canadiens vás pozorne sledujú rôzni experti, tisícky fanúšikov, rozoberajú vašu formu, odhadujú budúcnosť. Ako sa vyrovnávate s tlakom? Tlak určite pociťujem, ale žijem taký život, že sa snažím tieto veci dať na bok a sústredím sa sám na seba, na to, aký výkon podávam a čo robím pre seba každý deň. Myslím si, že zatiaľ mi to nejako neprerástlo cez hlavu a zatiaľ je to v poriadku. Uvidíme, či sa ten tlak bude stále zväčšovať. Ale pomaličky si na to už aj zvykám za tie roky a myslím, že je to na dobrej ceste.