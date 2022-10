Slafkovský trénoval so spoluhráčmi z Montrealu. Bude znova hrať?

BRATISLAVA. Slovenský hokejový reprezentant Juraj Slafkovský odcestoval s tímom Montreal Canadiens zo zámorskej NHL na výjazd, ktorý sa začne štvrtkovým zápasom na ľade Buffala Sabres.

Osemnásťročný Košičan v ňom ešte zrejme nenastúpi, aj keď v stredu už trénoval so spoluhráčmi.

Tohtoročná draftová jednotka vynechala ostatné dve stretnutia "Habs" pre zranenie v hornej časti tela.

Slafkovskému ešte tímoví lekári oficiálne nepovolili návrat do akcie, no po príchode do Buffala korčuľoval sám a zúčastnil sa aj na spoločnom tréningu.