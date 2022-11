Slafkovský napísal zranenému protihráčovi. Ten jeho ospravedlnenie prijal

Trest od Oddelenia pre bezpečnosť hráčov NHL dostal za tvrdý zákrok na Matta Luffa z Detroitu. Bol vylúčený do konca zápasu za narazenie na mantinel.

MONTREAL. Juraj Slafkovský si odpykal dvojzápasový dištanc a v noci z utorka na stredu by sa mal vrátiť do zápasového diania. Jeho Canadiens budú hostiť Tatarových Devils.

V podobnom duchu sa obhájil aj pred disciplinárnou komisiou. "V podstate som ani nemal veľkú rýchlosť, dokonca som spomaľoval. Ako môžete vidieť, ani som poriadne nekorčuľoval. Je to ťažké, keď ste o dvadsať kíl ťažší. Nechcete zakročiť takto tvrdo, no stáva sa to," skonštatoval.

Slafkovský odohral v doterajšom priebehu kariéry v NHL desať duelov, strelil tri góly. Na prvú asistenciu zatiaľ čaká.

Tabuľka NHL