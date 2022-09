Ak bude treba, Slafkovský pôjde na farmu, hovorí zámorský expert

Osemnásťročný slovenský krídelník podľa Engelsa môže počítať s tým, že klub Montreal Canadiens ho pošle na svoju farmu do tímu Laval Rocket v AHL.

MONTREAL. Zámorský expert Eric Engels z kanadskej športovej televízie Sportsnet sa zamyslel nad tým, kde začne sezónu 2022/2023 tohtoročná jednotka draftu nováčikov do zámorskej NHL Juraj Slafkovský.

"Okrem Owena Powera prakticky všetky draftové jednotky v tomto miléniu odohrali väčšinu svojho prvého ročníka v NHL. Či sa medzi nich zaradí Slafkovský, závisí od jeho výkonov.

Prvých deväť zápasov by mal absolvovať v Montreale a ďalšie si musí zaslúžiť. Canadiens však nebudú váhať a pošlú do ho Lavalu, ak budú mať pocit, že to potrebuje. Urobia čokoľvek pre jeho čo najlepší rozvoj," myslí si Engels.