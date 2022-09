Začne Slafkovský sezónu v NHL? Jeho situácia je komplikovaná, vraví expert

Tohtoročná draftová jednotka má podľa odborníka predpoklady na to, aby sa jej to podarilo, aj keď sa ešte musí prispôsobiť hre na užšom klzisku a bojovať s veľkou konkurenciou na poste krídelníka v kanadskom klube.

Podľa neho je stále otázne, v ktorej útočnej formácii by 18-ročný Košičan hral v prípade, že si v tréningovom kempe vybojuje miesto v prvom tíme Canadiens.

"Fanúšikovia by ho radi videli v prvom útoku s Nickom Suzukim a Colom Caufieldom. To by však mohlo ublížiť jeho sebavedomiu aj rozvoju, čo nikto nechce. V tretej formácii zase príde o cenný čas na ľade a aj príležitosti na skórovanie, čo ovplyvní jeho produktivitu.

Na druhej strane, nemusel by čeliť najlepším hráčom súperov. Mohol by tiež začať sezónu v AHL, kým si zvykne na užšie klzisko a rýchlosť hry. Odhadujem, že začne v NHL v treťom útoku a postupne sa prepracuje do prvého. Nemusí sa mu to podariť už v tejto sezóne, ale skôr či neskôr tam bude," doplnil expert na adresu Slafkovského.