Zlé správy o Slafkovskom. Na MS ho pravdepodobne neuvidíme

MONTREAL. Juraj Slafkovský aktuálne nehráva v zámorskej NHL. Je na maródke so zranením v dolnej časti tela, pauzuje od 15. januára.

Podľa oficiálnych zdrojov by v prebiehajúcej sezóne už nemal naskočiť do NHL. Montreal Canadiens nechcú uponáhľať jeho návrat, zvlášť preto, lebo majú len veľmi malú šancu na play off.

Slovenských fanúšikov však zaujíma, či bude môcť reprezentovať na májových majstrovstvách sveta v hokeji. Tie sa konajú v Rige a Tampere so začiatkom 12. mája.