VIDEO: O Slafkovskom natočili dokument. Chce priniesť Stanley Cup, kde hrával hokejbal

"Je to tu dobré. Je to malé, všade sa dostanete rýchlo, nie ste zaseknutí v zápchach," povedal Slafkovský o tom, čo sa mu na Košiciach páči v porovnaní s Montrealom.

KOŠICE. Kanadská televízia Sportsnet zverejnila dokument o Jurajovi Slafkovskom s názvom "Juraj Slafkovský sa vracia tam, kde sa začala jeho cesta do NHL".

O Slafkovskom sa v dokumente vyjadrili jeho spoluhráči a Erik Černák. S obrancom Tampy Bay trénoval.

Známy novinár Elliotte Friedman, ktorý kládol mladíkovi otázky, ho na konci rozhovoru požiadal, aby si predstavil Stanley Cup na miestach, kde vyrastal.

"Bol by to splnený sen. Dúfam, že sa to jedného dňa stane skutočnosťou. Urobím, čo bude v mojich silách," odpovedal.