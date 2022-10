Štart v NHL? Stále sa musím zlepšovať, je to len začiatok, vraví Slafkovský

Určite si v ňom nezahrá slovenský útočník Filip Mešár, ktorého klub poslal ešte pred koncom prípravy do záložného tímu Laval Rocket z nižšej AHL. V júli ho draftoval v prvom kole z celkového 26. miesta.

"Čaká na mňa veľa práce, počnúc stredou. Musím podať svoj najlepší výkon vždy, keď dostanem šancu hrať. Myslím si, že keď na ľade odovzdám všetko, môžem tu zostať dlho a presne o to sa pokúsim.

Okrem Slafkovského sa do otváracích zostáv klubov v kanadsko-americkej profilige dostali ďalší siedmi Slováci, z nováčikov sú to už iba tohtoročná draftová dvojka Šimon Nemec (New Jersey Devils) a Pavol Regenda (Anaheim Ducks).

Najbližšiu sezónu začnú v NHL aj útočníci Adam Ružička (Calgary Flames) a Tomáš Tatar (New Jersey Devils), obrancovia Erik Černák (Tampa Bay Lightning) a Martin Fehérváry (Washington Capitals) a brankár Jaroslav Halák (New York Rangers).