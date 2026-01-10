Slafkovský pred olympiádou stupňuje formu, v NHL sú lepší len traja hráči

MONTREAL. Zimné olympijské hry sa nezadržateľne blížia, o to viac teší famózna forma najlepšieho slovenského útočníka v NHL.
Juraj Slafkovský nazbieral v drese Montrealu Canadiens za posledných 10 zápasov až 15 bodov, keď ku siedmim gólom pridal osem asistencií.
Lepšiu formu majú posledné tri týždne z celej ligy len traja hráči.
Nebezpečné duo s Demidovom
Pred prebiehajúcou sezónou sa špekulovalo, že nádejný nováčik Ivan Demidov by mohol ohroziť pozíciu Slafkovského v prvom útoku po boku Nicka Suzukiho a Colea Caufielda.
Po niekoľkých zápasoch sezóny tréner Martin St. Louis naozaj prvý útok rozdelil, ale nie kvôli tomu, aby do neho zaradil Demidova. Chcel vyskúšať formáciu Slafkovský – Kapanen – Demidov, aby vybudoval ďalší konkurencieschopný útok.
Slafkovskému preradenie prospelo, namiesto získavania pukov pre hviezdnych spoluhráčov, začal hrať výrazne viac s pukom a tvoriť hru.
Pomerne rýchlo si vybudoval skvelú chémiu s Demidovom a postupne sa jeho forma začína premietať aj do bodov.
Od 20. decembra si na svoje konto pripísal 15 bodov, viac ich od tohto dátumu získali len traja hráči – Connor McDavid, Nathan MacKinnon a Nikita Kučerov (všetci 19).
S Demidovom si rozumie aj mimo ľadu, bývajú blízko seba a mladý Rus ho vozí autom na domáce zápasy.
Na ceste ku kariérnemu rekordu
Košický odchovanec má v tejto sezóne za sebou 44 zápasov. Keď ich rozložíme na štyri rovnako dlhé úseky (po 11 duelov), jeho bodový priemer na zápas sa v jednotlivých úsekoch vyvíjal nasledovne – 0,55 – 0,36 – 0,91 – 1,36.
V druhom úseku (medzi 12. a 22. zápasom) sa jeho produktivita znížila z 0,55 na 0,36, na čo mal zrejme hlavný vplyv začiatok experimentovania s jeho nasadzovaním v druhej formácii.
Od druhého úseku jeho produktivita kontinuálne rastie. Pri priemere 1,36 bodu na zápas by do konca sezóny nazbieral minimálne 86 bodov.
Ak si udrží priemer z posledných 10 zápasov (1,50), tak by dosiahol na 92 bodov. Pri priemere za posledných 20 zápasov (1,10) to vychádza na 76 bodov.
Jedno je teda isté, ak zostane zdravý, určite prekoná svoje doterajšie 51-bodové kariérne maximum, ktoré si vytvoril v minulej sezóne.
,,V súčasnosti sa cítim na ľade lepšie, ako kedykoľvek predtým,“ prezradil počas týždňa našim redaktorom, ktorí boli za ním priamo v Montreale.
