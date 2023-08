Slafkovský doplácal na prebytok útočníkov. Pomôcť mu môžu posledné výmeny Montrealu

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský doplatil v nováčikovskej sezóne v drese tímu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL aj na prebytok útočníkov v mužstve.

To by sa podľa Marca Dumonta z portálu Montreal Hockey Now mohlo zmeniť v nasledujúcom ročníku, keďže kanadský klub urobil nedávno viacero výmen s cieľom poskytnúť viac priestoru mladíkom.

Devätnásťročný Košičan ako jednotka vlaňajšieho draftu nováčikov odohral za prvý tím Canadiens 39 duelov v základnej časti s bilanciou štyri góly a šesť asistencií.