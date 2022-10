Slafkovského spoluhráč sa preriekol o zranení Slováka. Nemalo by byť vážne

NEW YORK. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský vynechal pre zranenie hornej časti tela nočný zápas NHL, v ktorom jeho Montreal Canadiens prehral s Dallasom Stars 2:5.

Kanadský klub zranenie bližšie nešpecifikoval, informoval len, že sa bude jeho zdravotný stav posudzovať na dennej báze. Jeden zo Slafkovského spoluhráčov sa však po zápase preriekol a prezradil, že by malo ísť o zranenie zápästia.

Novinárom to po zápase, v ktorom strelil svoj prvý gól v NHL a pridal aj asistenciu, povedal obranca Arber Xhekaj. Kanadský hokejista s albánsko-českými koreňmi, ktorý je dobrý priateľ Slafkovského, dodal, že by to nemalo byť vážne zranenie.