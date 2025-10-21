Zvolen prichádza o nádejného odchovanca. Talentovaný útočník mieri do Kanady

Juraj Rausa
Juraj Rausa (Autor: Facebook/HKM Zvolen)
TASR|21. okt 2025 o 12:00
Stane sa spoluhráčom Šatana ml.

SAGINAW. Slovenský hokejista Juraj Rausa sa sťahuje zo Zvolena do zámorskej juniorskej súťaže Ontario Hockey League (OHL).

Sedemnásťročný útočník podpísal kontrakt s klubom Saginaw Spirit, ktorý si ho vybral v import drafte v júli tohto roka. Doteraz pôsobil v HKM Zvolen, v tejto sezóne má na konte aj šesť duelov v Tipsport lige.

„Sme nadšení, že sme do nášho tímu pridali Juraja. Je to mladý a zručný hráč s množstvom potenciálu,“ uviedol pre klubový web Dave Drinkill, generálny manažér tímu z amerického Saginawu, v ktorom pôsobí aj Miroslav Šatan mladší.

Rausa si v tejto sezóne extraligy juniorov pripísal vo zvolenskom drese 18 bodov (4+14) v 14 zápasoch. Je mládežnícky reprezentant Slovenska, predstavil sa aj na tohtoročnom Hlinka Gretzky Cupe.

