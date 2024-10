Rozhodcovia nepískajú likvidačné fauly. Je to neúnosné, sťažuje sa tréner Mikuláša

"To, čo sa deje zápas čo zápas od rozhodcov, tak to je neúnosné," povedal po tomto stretnutí.

Práve o zvýšenej zodpovednosti rozhodcov hovoril Faith, keď sa na ich výkony sťažoval.

"Robme to všetci naplno a zoberme za to zodpovednosť - od hráčov, cez trénerov až po rozhodcov. Všetci, vrátane ľudí na zväze a tých, ktorí riadia rozhodcov, by sa mali nad tým určite zamyslieť. Aj keď nám to teraz už nevráti zápas, naše vylúčenia a ani zranených hráčov," apeloval.