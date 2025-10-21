Toews strelil po návrate prvý gól. Zlepšuje sa každým zápasom, chváli ho tréner

WINNIPEG. Kanadský hokejový útočník Jonathan Toews strelil v nočnom zápase NHL na ľade Calgary svoj prvý gól v drese Winnipegu a prispel ním k víťazstvu 2:1.
Dočkal sa ho v šiestom zápase sezóny, v ktorej sa po dvoch rokoch vrátil do zámorskej profiligy. „Som rád, že sa mu to podarilo,“ povedal tréner Scott Arniel pre nhl.com.
Toews má po šiestich dueloch bilanciu gól a tri asistencie a na ľade strávil približne 17 minút. Jeho vyťaženosť v zápasoch je podobná s tou, akú mal záverečných rokoch pôsobenia v Chicagu Blackhawks, ktorý ako kapitán trikrát priviedol k zisku Stanleyho pohára.
Od 13. apríla 2023 nehral pre zdravotné problémy. Predtým úplne vynechal sezónu 2020/2021, ktorú poznačila pandémia. Tá negatívne ovplyvnila aj Toewsa, ktorý síce prekonal ochorenie Covid-19, no prejavil sa u neho postcovidový syndróm.
Ten ho v kombinácii s chronickým imunitným a zápalovým syndrómom (CIRS), ktorý spôsobuje veľkú únavu, bolesti svalov a zlyhanie organizmu pri záťaži, vypojil z profesionálneho športu.
Toews sa dostal do bodu, keď sa rozhodol odísť z NHL a hľadať spôsob ako vrátiť svoj zdravotný stav na požadovanú úroveň.
VIDEO: Gól Toewsa v zápase Calgary - Winnipeg
Táto snaha ho doviedla až do Indie, kde absolvoval liečebné procedúry. V lete 2025 lete sa dohodol na ročnej zmluve s Jets, ktorí sidlia v Toewsovom rodnom Winnipegu.
Tímu v noci na utorok pomohol k piatemu víťazstvu v rade. „Jeho hra sa každým zápasom zlepšuje. Pravdepodobne dnes padla veľká záťaž z jeho pliec, ale v konečnom dôsledku sa nepozeráme na tieto prvé zápasy. Snažíme sa len dostať ho do formy, aby hral a cítil sa pohodlne. Keď strieľa góly, tak to určite pomáha,“ konštatoval Arniel.
Toews skóroval v Calgary v 43. minúte, keď vyrovnal na priebežných 1:1 po tom, ako tečoval strelu obrancu Neila Pionka.
„Stále som si hovoril, aby som bol pripravený na tú jednu šancu. So spoluhráčmi sme sa rozprávali o tom, ako hrať presilovku. Bolo príjemné skórovať v nej. Niekedy sa to podarí, inokedy nie,“ povedal Toews, ktorý sa s veľkou pravdepodobnosťou v budúcnosti stane členom Hokejovej siene slávy v Toronte.
V zápase na ľade Calgary dosiahol míľnik aj obranca Winnipegu Josh Morrissey. V 56. minúte asistoval pri víťaznom góle Marka Scheifeleho a dosiahol 295. gólovú prihrávku v základnej časti NHL.
V počte asistencií obrancu v histórii Winnipegu Jets (resp. Atlanty Thrashers) sa osamostatnil na prvom mieste pred Dustinom Byfuglienom.
