Dostal príklepom do hlavy, odvtedy nehral. Carlson opísal, aký horor prežil

WASHINGTON. John Carlson utrpel deň pred Vianocami hrôzostrašné zranenie. Do hlavy ho zasiahla prudká strela Brendena Dillona z Winnipegu.

Po tomto okamihu ešte nehral. Deň návratu sa však blíži, keďže začal korčuľovať s tímom.

Pre The Athletic odhalil detaily svojho zranenia.

"Zasiahol ma blesk. Je to jediný spôsob, ako to dokážem opísať," vyjadril sa. "V hokeji sa často dejú tesné veci. Také, keď si poviete, že to mohlo dopadnúť naozaj zle. Toto bolo zlé. Jedna z milióna striel dopadne takto a stalo sa to presne mne."