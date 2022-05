Skončí Thornton kariéru? Legendárny forvard sa rozhovoril o budúcnosti

NEW YORK. Od draftu 1997, keď bol Joe Thornton vybratý ako celková jednotka, ubehlo dvadsaťpäť rokov. Kariéry odvtedy skončili jednotky ďalších piatich draftov, no Thornton ešte v sezóne 2021/22 brázdil ľady NHL.

Po Zdenovi Chárovi bol druhým najstarším hráčom súťaže. Nikdy nevyhral Stanley Cup, za ktorým prišiel na Floridu.

Nevyšlo to ani na 24. pokus.

Kanadský útočník sa nikdy netajil tým, že aby vyhral Stanley Cup, spraví všetko. Hral by aj do päťdesiatky, ak by mohol a mal šancu vybojovať hokejovú trofej trofejí.