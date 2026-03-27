Chicago siahlo po mladom Čechovi, ktorého už draftovalo. Podpísalo s ním zmluvu

Axel Sandin Pellikka a Jiří Felcman. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
ČTK|27. mar 2026 o 17:49
ShareTweet0

Rodák z Hradca Králové pôsobí vo Švajčiarsku od mládežníckych rokov.

Hokejový útočník Jiří Felcman podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s tímom NHL Chicago Blackhawks.

Dvadsaťročný hráč doteraz pôsobil vo Švajčiarsku, kde obhajoval farby Langnau. Zámorský klub o dohode s účastníkom majstrovstiev sveta juniorov v roku 2025 informoval na svojom webe.

Chicago draftovalo Felcmana pred tromi rokmi v 3. kole ako celkovo 93. hráča. Rodák z Hradca Králové pôsobí vo Švajčiarsku od mládežníckych rokov, už v sezóne 2023/24 debutoval v drese Langnau v najvyššej seniorskej súťaži.

V aktuálnom ročníku odohral za Tigers 52 zápasov s bilanciou troch gólov a 17 asistencií. Českej dvadsiatke vlani na MS pomohol k zisku bronzových medailí.

Zmluva s Chicagom zabezpečuje Felcmanovi v prípade pôsobenia v NHL ročný plat v priemere 996.667 dolárov.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Chicago siahlo po mladom Čechovi, ktorého už draftovalo. Podpísalo s ním zmluvu