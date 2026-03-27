Chicago siahlo po mladom Čechovi, ktorého už draftovalo. Podpísalo s ním zmluvu

Hokejový útočník Jiří Felcman podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s tímom NHL Chicago Blackhawks.
Dvadsaťročný hráč doteraz pôsobil vo Švajčiarsku, kde obhajoval farby Langnau. Zámorský klub o dohode s účastníkom majstrovstiev sveta juniorov v roku 2025 informoval na svojom webe.
Chicago draftovalo Felcmana pred tromi rokmi v 3. kole ako celkovo 93. hráča. Rodák z Hradca Králové pôsobí vo Švajčiarsku od mládežníckych rokov, už v sezóne 2023/24 debutoval v drese Langnau v najvyššej seniorskej súťaži.
V aktuálnom ročníku odohral za Tigers 52 zápasov s bilanciou troch gólov a 17 asistencií. Českej dvadsiatke vlani na MS pomohol k zisku bronzových medailí.
Zmluva s Chicagom zabezpečuje Felcmanovi v prípade pôsobenia v NHL ročný plat v priemere 996.667 dolárov.
