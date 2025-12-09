Pittsburghu bude dlhšie chýbať ruský útočník. Darilo sa mu v úvode sezóny

Jevgenij Malkin v drese Pittsburghu Penguins.
Jevgenij Malkin v drese Pittsburghu Penguins. (Autor: TASR/AP)
9. dec 2025 o 17:58
Na listinu zranených hráčov zaradilo aj ďalšieho útočníka Blakea Lizotta.

Hokejistom Pittsburghu Penguins bude v zámorskej NHL v najbližšom období chýbať ruský útočník Jevgenij Malkin.

Vedenie klubu ho v utorok zapísalo na listinu zranených hráčov, kam zaradilo aj ďalšieho útočníka Blakea Lizotta.

Na ich miesta povolalo z farmárskeho tímu Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL) dvojicu Danton Heinen a Sam Poulin.

Malkin laboruje so zranením v hornej časti tela, klub bude posudzovať jeho zdravotný stav na týždennej báze. Tridsaťdeväťročný center vynechal už nedeľný zápas s Dallasom.

Malkin, ktorému plynie záverečný rok z jeho kontraktu, zažíva úspešný vstup do sezóny, v 26 stretnutiach v drese „tučniakov“ nazbieral 29 bodov za osem gólov a 21 asistencií.

Lizotte, ktorého takisto trápia problémy v hornej časti tela, si v 27 zápasoch pripísal tri góly a dve asistencie. Informovala o tom agentúra AP.

