Veľká tragédia pre hokejový svet. Reportérka NHL uhorela vo vlastnom dome aj s deťmi

Jessi Pierceová. (Autor: X/LegacyTributes)
TASR|23. mar 2026 o 11:21
Reportérka tímu zámorskej hokejovej NHL Minnesota Wild Jessi Pierceová zomrela pri požiari, ktorý vypukol v jej dome.

Spolu s ňou zahynuli aj jej tri deti. Profiliga to oznámila v nedeľu na svojej oficiálnej webovej stránke.

Hasiči dostali správu o požiari v meste White Bear Lake v sobotu ráno. Záchranné zložky privolali susedia, ktorí videli plamene cez strechu domu.

„Celá rodina nhl.com je zdrvená stratou Jessi a jej detí. Jej láska k rodine a hokeju bola evidentná na energii a vášni, s ktorou pracovala,“ povedal viceprezident nhl.com Bill Price.

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. K tragédii sa vyjadrila aj Minnesota Wild. „Jessi bola láskavá a súcitná osoba, ktorej veľmi záležalo na svojej rodine a ľuďoch okolo nej,“ citovala príspevok tímu agentúra AP.

