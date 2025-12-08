Nitra vystužila defenzívu o kanadského beka. Jej dres si už v minulosti obliekal

Hokejový klub HK Nitra víta novú posilu, ktorá prichádza posilniť defenzívu.
Kabína Andreja Kmeča sa rozrastie o 31-ročného Kanaďana Jesseho Grahama, ktorý už dres slovenského tímu obliekal v ročníku 2019/20.
Skúsený juniorský majster sveta, ktorý bol v minulosti draftovaný klubom New York Islanders pôsobil v OHL či AHL.
Po troch zápasoch v Nitre cestoval do Fínska, kde strávil dve sezóny v drese KalPa Kuopio.
To bolo jedným z mnoha európskych klubov, ktoré technickému pravákovi ponúkli miesto v zostave.
Po dvoch ročíkoch v Liiga pôsobil v Augsburger Panther v nemeckej DEL-ke a od rokov 2022 až 2026 bol pravidelnou oporou tímov KHL. V nej odkrútil viac ako 180 duelov v dresoch Barysu Astana a HK Sochi a zaznamenal 75 bodov za 18 gólov a 57 asistencií.
Do Nitry sa vracia zo Švajčiarska. S EV Zug od začiatku NL nastúpil do 18-tich duelov a zaznamenal šesť kanadských bodov za tri góly a tri asistencie.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS