Halák bude tímová dvojka. Je to dobrý človek, môže ma veľa naučiť, vraví jednotka

Nikdy som nemal s nikým problém. Zatiaľ to vyzerá tak, že to bude rovnaké aj s Jarom. Je to dobrý chlapík a človek, od ktorého by som sa nejaké veci mohol naučiť,“ povedal Thatcher Demko pre zámorské médiá, upozornil na to špecializovaný web slovaknhl.sk.

Halák sa po príchode z Bostonu v americkom štáte Massachusetts do Britskej Kolumbie na juhozápade Kanady musel zoznamovať s celým tímom. Z mužstva Canucks pozná len obrancu Travisa Hamonica zo spoločného pôsobenia v NY Islanders, ktorý sa však k tímu ešte nepripojil.