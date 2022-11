Nechytil by ani plážovú loptu, píšu o Halákovi. Tréner sľubuje výhry

NEW YORK. Jaroslav Halák odchytal v ročníku 2022/23 už šesť zápasov, no stále nezaznamenal výhru. Platí to aj po súboji s Anaheimom, ktorý je fackovacím panákom prebiehajúcej základnej časti.

Rangers prehrali 2:3 a podľa mnohých sa na výsledku odrazili výkony brankárov. Kým Halák pustil strely, ktoré mohol chytiť, John Gibson sa išiel roztrhnúť. Prvý menovaný mal 19 zákrokov, druhý 41.

Kritika na Haláka sa opäť množí vo fanúšikovských kruhoch Rangers. Rozsievajú ju dokonca profily s tisíckami sledovateľov.