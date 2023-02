Rodina je pre neho priorita. Halák naznačil, či bude pokračovať v kariére

Brankárska dvojka "jazdcov" priznala, že by chcela tráviť viac času s rodinou.

BRATISLAVA. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák z klubu zámorskej NHL New York Rangers zatiaľ podľa jeho slov nerozmýšľal o tom, kedy ukončí aktívnu kariéru.

Samozrejme, chcem byť častejšie s rodinou, deťmi a manželkou. Ona je so mnou už dlho a zažila moje lepšie aj horšie obdobia. Moja rodina si zaslúži, aby som s ňou bol a to aj chcem, ale nie hneď," povedal Halák pre denník New York Post.

Bývalý slovenský reprezentant ťahá 7-zápasovú víťaznú sériu, no v sezóne 2014/2015 si vytvoril osobné maximum z 11 triumfami v rade.

Najmenej v ôsmich zápasoch za sebou naposledy uspel z gólmanov Rangers ešte víťaz Stanleyho pohára z roku 1994 Mike Richter (december 1996 - január 1997). Halák sa podľa jeho slov momentálne nesústreďuje na štatistiky.

"Chcem len pomôcť tímu zbierať body, lebo v našej divízii je to tesný boj o play-off. Každý bod je dôležitý," myslí si dvojnásobný víťaz Jenningsovej trofeje pre brankársky tandem z najnižším počtom inkasovaných gólov v sezóne NHL.

Skúsený slovenský gólman zatiaľ nechce hovoriť o ambíciách tímu, keďže do konca základnej časti je ešte ďaleko.