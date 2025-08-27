Jágr sa dočká ďalšej pocty. Je medzi vyvolenými do klubovej Siene slávy

Jaromír Jágr.
Jaromír Jágr. (Autor: REUTERS)
TASR|27. aug 2025 o 13:00
ShareTweet0

V rokoch 1991 a 1992 sa radoval zo zisku Stanleyho pohára.

PITTSBURGH. Klub zámorskej hokejovej NHL Pittsburgh Penguins plánuje počas sezóny 2025/26 obnoviť klubovú sieň slávy.

Medzi desiatkou vybraných osobností je aj legendárny český útočník Jaromír Jágr.

Pittsburgh Penguins si chce uctiť hráčov a osobnosti, ktoré počas uplynulých 58 sezón pomohli pretvoriť klub na jednu z elitných organizácií NHL.

Pôvodná sieň slávy Penguins fungovala nepravidelne od inauguračnej triedy v roku 1992 až po posledné uvedenie v roku 2013.

Klub na svojom webe oznámil prvých desať hráčov a osobností, ktoré boli zvolené do znovuobnovenej siene slávy.

Svoje slávnostné uvedenie budú mať rozdelené počas nasledujúcich troch sezón.

Figuruje medzi nimi aj 53-ročný Jágr, ktorý obliekal dres „tučniakov“ v rokoch 1990 až 2001.

V rokoch 1991 a 1992 sa radoval zo zisku Stanleyho pohára. Okrem Jágra sa k už uvedeným menám ako Mario Lemieux, Paul Coffey či Mark Recchi zaradí napríklad aj Chris Kunitz, Kevin Stevens, Ron Francis či tréner Scott Bowman.

NHL

Jaromír Jágr.
Jaromír Jágr.
Jágr sa dočká ďalšej pocty. Je medzi vyvolenými do klubovej Siene slávy
dnes 13:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Jágr sa dočká ďalšej pocty. Je medzi vyvolenými do klubovej Siene slávy