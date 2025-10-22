Raz prídem a poviem si koniec, hovorí Jágr. Po predaji Kladna sa mu uľavilo

PRAHA. Český hokejista Jaromír Jágr priznal, že koniec jeho hráčskej kariéry je na spadnutie. Päťdesiattriročný legendárny útočník pritom minulý týždeň v piatok naskočil v drese Rytierov Kladno už do svojej 38. profesionálnej sezóny.
Jágr avizoval ukončenie úspešnej kariéry po sezóne 2024/2025, ale napokon zmenil svoje rozhodnutie a aj naďalej je súčasťou najvyššej českej súťaže.
„O pocity ani nejde. Mal som zdravotné problémy, aby som bez bolestí mohol trénovať. Potom som sa zranil, vracal sa a trochu schudol, takže nemám takú silu. Uvidím, koľko budem mať času a či sa vrátim do takej optimálnej formy, aby som tímu pomohol,“ uviedol Jágr v rozhovore pre idnes.cz.
„Beriem to zo dňa na deň. Môže sa stať, že raz prídem a poviem si koniec. Je to aj dosť pravdepodobné. Odohral som dva zápasy a neviem, koľko ich ešte bude. Tréningy mi neprekážajú, hokej mám naďalej rád, rád sa zlepšujem a zameriavam sa na veci, ktoré ma môžu posúvať. Už len fakt, že to môže byť inšpirácia pre ďalších ľudí, nielen v športe. Snažím sa prísť na niečo, čo vám dá možnosť uspieť.“
Hokejový veterán zatiaľ čaká na prvé kanadské body v aktuálnom ročníku. V piatok bol pri výhre Kladna 3:1 nad Vítkovicami, v nedeľu z toho bola prehra 1:4 s Hradcom Králové.
„To, čo robíte, musíte milovať. Pre akúkoľvek prácu, ktorú robíte s radosťou, sa dokážete obetovať a potom sa už tomu ani nehovorí obeť, ale venujete sa tomu s radosťou. Možno sa v živote objaví niečo, čo mi bude dávať ešte väčší zmysel ako hokej,“ povedal Jágr.
V rozhovore počas krstu svojej novej knihy zároveň priznal, že je rád za to, že sa už nemusí venovať povinnostiam funkcionára.
„Uľavilo sa mi, že nemusím riešiť rozpočet, lietať niekam so sponzormi, pozerať na výkonnosť hráčov a na to, či si ich môžeme dovoliť. Teraz ma zaujíma len hokej, to je najväčšia úľava. Pokiaľ sa to stopercentne neskončí, tak nie je dôvod vydávať sa iným smerom,“ dodal najproduktívnejší Európan v histórii NHL.