Jágrov návrat po takmer dvoch mesiacoch body nepriniesol. Hviezda zbierala trestné minúty

Hviezdny útočník Jaromír Jágr dnes nastúpil za Kladno v zápase 31. kola extraligy proti Českým Budějoviciam a pripísal si piaty štart v sezóne. Tridsaťpäťročná legenda strávila na ľade viac ako 12 minút a do štatistík sa zapísala štyrmi trestnými minútami.
Jágr sa do zápasu najvyššej súťaže zapojil prvýkrát od 31. októbra, porážku Rytierov 2:3 ale neodvrátil. Víťazný gól hostia strelili pri jeho pobyte na ľade.
"Každého v kabíne povzbudí, keď takáto legenda nastúpi. Myslím, že hral výborne, "ocenil Jágrov výkon kladenský útočník Kelly Klíma.
Kouč David Čermák zaradil spolumajiteľa klubu do tretej formácie spoločne s Ondrejom Bláhou a Miroslavom Formanom.
"Neviem, ako dlho Jarda nehral, ale určite to pre neho bolo ťažké. Bol ale práve jeden z tých, ktorý sa rval a dohrával súboje, čo nám inak dnes chýbalo, "povedal Čermák, ktorý inak svojich zverencov kritizoval za nedostatok nasadenia a obetavosti.
Kladno si pripísalo tretiu porážku za sebou a je naďalej dvanáste, na jedenáste České Budějovice ale stráca už osem bodov. Na Rytierov sa dotiahla Mladá Boleslav a posledný Litvínov znížil svoju stratu na 11 bodov.