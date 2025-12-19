    Jágrov návrat po takmer dvoch mesiacoch body nepriniesol. Hviezda zbierala trestné minúty

    Jaromír Jágr.
    Jaromír Jágr. (Autor: Facebook/Rytíři Kladno)
    CTK|19. dec 2025 o 21:25
    ShareTweet0

    Jágr si pripísal piaty štart v sezóne.

    Hviezdny útočník Jaromír Jágr dnes nastúpil za Kladno v zápase 31. kola extraligy proti Českým Budějoviciam a pripísal si piaty štart v sezóne. Tridsaťpäťročná legenda strávila na ľade viac ako 12 minút a do štatistík sa zapísala štyrmi trestnými minútami.

    Jágr sa do zápasu najvyššej súťaže zapojil prvýkrát od 31. októbra, porážku Rytierov 2:3 ale neodvrátil. Víťazný gól hostia strelili pri jeho pobyte na ľade.

    "Každého v kabíne povzbudí, keď takáto legenda nastúpi. Myslím, že hral výborne, "ocenil Jágrov výkon kladenský útočník Kelly Klíma.

    Kouč David Čermák zaradil spolumajiteľa klubu do tretej formácie spoločne s Ondrejom Bláhou a Miroslavom Formanom.

    "Neviem, ako dlho Jarda nehral, ale určite to pre neho bolo ťažké. Bol ale práve jeden z tých, ktorý sa rval a dohrával súboje, čo nám inak dnes chýbalo, "povedal Čermák, ktorý inak svojich zverencov kritizoval za nedostatok nasadenia a obetavosti.

    Kladno si pripísalo tretiu porážku za sebou a je naďalej dvanáste, na jedenáste České Budějovice ale stráca už osem bodov. Na Rytierov sa dotiahla Mladá Boleslav a posledný Litvínov znížil svoju stratu na 11 bodov.

    Tabuľka českej extraligy

    Nachádzate sa tu:
    Domov