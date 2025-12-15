Buffalo predstavilo nového generálneho manažéra. V klube je len niekoľko mesiacov

Fín Jarmo Kekäläinen sa stal novým generálnym manažérom klubu zámorskej hokejovej NHL Buffalo Sabres.
Vo funkcii nahradil Kevyna Adamsa, ktorého v pondelok odvolal priebežne predposledný tím Východnej konferencie.
Kekäläinen pôsobil v štruktúrach klubu od 30. mája tohto roka, keď ho Buffalo angažovalo na pozíciu hlavného poradcu.
„Chceli by sme sa Kevynovi Adamsovi poďakovať za jeho oddanosť a lojalitu voči organizácii Buffalo Sabres. Bol spoľahlivou oporou, osobne mu prajeme všetko najlepšie. Ako organizácia však nie sme tam, kde by sme, kde by sme mali byť.
Preto ideme vpred s novým vedením, snažíme sa vybudovať klub, ktorý bude rok čo rok konkurencieschopný, čo sa nám doposiaľ nepodarilo,“ citoval portál nhl.com prezidenta klubu Terryho Pegulu.
Kekäläinen bol pred príchodom do Buffala 11 rokov v roli GM Columbusu Blue Jackets. „Je pre mňa veľkou česť, že som sa stal generálnym manažérom Buffala Sabres,“ reagoval 59-ročný Fín, ktorý bol v roku 2013 menovaný za prvého GM európskeho pôvodu v histórii NHL.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: