Kapitán Dallasu bude tímu na úvod sezóny chýbať. Mal kolaps pľúc

FRISCO. Hokejistom Dallasu Stars bude v úvode novej sezóny NHL chýbať kapitán Jamie Benn. Tridsaťšesťročný útočník mal pľúcny kolaps, po ktorom ho čaká operácia.
Kluboví lekári diagnostikovali Bennovi zdravotné problémy počas utorkového prípravného stretnutia s Minnesotou Wild.
Podľa generálneho manažéra dallaských „hviezd“ Jima Nilla sa očakáva u skúseného kanadského útočníka úplne zotavenie, jeho zdravotný stav by mali opäť posúdiť o štyri týždne. Nový ročník NHL odštartuje 7. októbra.
Benn strávil v Dallase celú svoju profiligovú kariéru. Čaká ho už 17. sezóna v drese Stars, ktoré ho draftovali v roku 2007 v 5. kole z celkového 129. miesta.
V sezóne 2014/2015 získal Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti. Úspešný bol aj na medzinárodnej scéne, na ZOH 2014 v Soči získal s kanadskou reprezentáciou zlato.
V minulom ročníku nazbieral 49 bodov (16+33) v 80 zápasoch základnej časti NHL, ďalší gól a asistenciu pridal v 18 dueloch play off. Informáciu priniesla agentúra AP.