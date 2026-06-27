Presne ako minulý rok. Chladoňová po dominancii v časovke ovládla aj elitné preteky

MSR a MČR v cestnej cyklistike 2026
Výsledky elite žien (Jeseník - Jeseník, 79 km):
1.
Viktória Chladoňová
Team Visma Lease a Bike
2:12:51 hod
2.
Nina Andacká
VIF Cycling Team
+ 2:16 min
3.
Sofia Ungerová
Mat Atom Deweloper Wroclaw
+ 7:28 min
4.
Alica Bradlerová
Optika Oros Cycling Team
+ 22:50 min
5.
Tereza Birošová
CKM Poprad
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa druhýkrát v kariére stala národnou šampiónkou v seniorskej kategórii elite.
Na trati so štartom aj cieľom v českých Jeseníkoch zvíťazila o viac ako dve minúty pred Ninou Andackou.
Chladoňová došla do cieľa aj pred všetkými českými cyklistkami, keďže v poslednom kole im ušla.
Vedenie pretekov sa rozhodlo, že kvôli obrovským horúčavám pôjdu aj ženy iba tri kolá tak ako juniorky, teda ich mordovanie bolo skrátené na 79 kilometrov.
Podmienky boli naozaj veľmi náročné, topil sa asfalt a jazdilo čiastočne aj na šotoline.