    Presne ako minulý rok. Chladoňová po dominancii v časovke ovládla aj elitné preteky

    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová. (Autor: Soňa Niková/SZC)
    Sportnet|27. jún 2026 o 16:38
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    Slovenka prišla do cieľa s viac ako dvojminútovým náskokom.

    MSR a MČR v cestnej cyklistike 2026

    Výsledky elite žien (Jeseník - Jeseník, 79 km):

    1.

    Viktória Chladoňová

    Team Visma Lease a Bike

    2:12:51 hod

    2.

    Nina Andacká

    VIF Cycling Team

    + 2:16 min

    3.

    Sofia Ungerová

    Mat Atom Deweloper Wroclaw

    + 7:28 min

    4.

    Alica Bradlerová

    Optika Oros Cycling Team

    + 22:50 min

    5.

    Tereza Birošová

    CKM Poprad

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa druhýkrát v kariére stala národnou šampiónkou v seniorskej kategórii elite.

    Na trati so štartom aj cieľom v českých Jeseníkoch zvíťazila o viac ako dve minúty pred Ninou Andackou.

    Chladoňová došla do cieľa aj pred všetkými českými cyklistkami, keďže v poslednom kole im ušla.

    Vedenie pretekov sa rozhodlo, že kvôli obrovským horúčavám pôjdu aj ženy iba tri kolá tak ako juniorky, teda ich mordovanie bolo skrátené na 79 kilometrov.

    Podmienky boli naozaj veľmi náročné, topil sa asfalt a jazdilo čiastočne aj na šotoline.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Viktória Chladoňová.
    Viktória Chladoňová.
    Presne ako minulý rok. Chladoňová po dominancii v časovke ovládla aj elitné preteky
    dnes 16:38
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