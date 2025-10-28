Dostane Dvorský šancu? St. Louis sa zranil na niekoľko týždňov útočník

Jake Neighbours, Jake Oettinger a Lian Bichsel. (Autor: TASR/AP)
Pri blokovaní strely si zranil pravú nohu.

ST. LOUIS. Zámorský hokejový klub NHL St. Louis Blues sa minimálne päť týždňov musí zaobísť bez útočníka Jakea Neigboursa.

So šiestimi gólmi najlepší strelec tímu si v nedeľu pri prehre 4:6 na ľade Detroitu Red Wings pri blokovaní strely zranil pravú nohu a Blues ho zaradili na listinu zranených hráčov. Informáciu priniesol klub profiligy.

Neighbours už vynechal utorňajší duel na ľade Pittsburghu Penguins (3:6), rovnako ako elitný center Robert Thomas, ktorý sa tiež zranil v Detroite.

Thomasov zdravotný stav klub zatiaľ posudzuje na dennej báze a jeho štart v noci na stredu doma proti Red Wings je otázny.

Dvadsaťtriročný Neighbours v tejto sezóne okrem šiestich gólov pridal aj dve asistencie a delil sa o prvé miesto tímovej produktivity.

Blues sa momentálne nedarí a v Pittsburghu natiahli sériu prehier na štyri zápasy.

Vedenie Blues zatiaľ nepovolalo do prvého tímu žiadneho hráča z farmárskeho tímu v Springfielde (AHL), kde pôsobia dvaja slovenskí útočníci Dalibor Dvorský a Juraj Pekarčík.

