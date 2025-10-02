Podpisom urobil klubový rekord. Američan sa upísal Anaheimu na dlhé roky

Jackson LaCombe.
Jackson LaCombe. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. okt 2025 o 21:26
V uplynulom ročníku 2024/2025 odohral 75 zápasov.

ANAHEIM. Americký hokejový obranca Jackson Lacombe podpísal najvyšší kontrakt v histórii klubu Anaheim Ducks.

Osemročná zmluva, ktorá začne platiť od sezóny 2026/2027, mu vynesie 9 miliónov ročne.

Ducks draftovali Lacombea v roku 2019 v druhom kole z 39. miesta. Za sebou má dve sezóny v prvom tíme Anaheimu, pričom druhá sa mu individuálne vydarila výrazne lepšie než nováčikovská.

V uplynulom ročníku 2024/2025 odohral 75 zápasov, v ktorých nazbieral 43 kanadských bodov za 14 gólov a 29 asistencií.

V kanadskom bodovaní tímu sa umiestnil na 6. mieste, pričom bol najproduktívnejší spomedzi obrancov. Sezónu zakončil ziskom titulu majstra sveta.

„Sme nadšení, že sme s Jacksonom podpísali dlhodobú zmluvu a zabezpečili si kľúčového hráča pre našu budúcnosť. Uzavrieť túto dohodu včas bolo pre nás prioritou.

Jackson má všetky predpoklady na to, aby bol našou oporou v ďalších rokoch,“ povedal generálny manažér Ducks Pat Verbeek.

