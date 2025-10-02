Podpisom urobil klubový rekord. Američan sa upísal Anaheimu na dlhé roky

ANAHEIM. Americký hokejový obranca Jackson Lacombe podpísal najvyšší kontrakt v histórii klubu Anaheim Ducks.
Osemročná zmluva, ktorá začne platiť od sezóny 2026/2027, mu vynesie 9 miliónov ročne.
Ducks draftovali Lacombea v roku 2019 v druhom kole z 39. miesta. Za sebou má dve sezóny v prvom tíme Anaheimu, pričom druhá sa mu individuálne vydarila výrazne lepšie než nováčikovská.
V uplynulom ročníku 2024/2025 odohral 75 zápasov, v ktorých nazbieral 43 kanadských bodov za 14 gólov a 29 asistencií.
V kanadskom bodovaní tímu sa umiestnil na 6. mieste, pričom bol najproduktívnejší spomedzi obrancov. Sezónu zakončil ziskom titulu majstra sveta.
„Sme nadšení, že sme s Jacksonom podpísali dlhodobú zmluvu a zabezpečili si kľúčového hráča pre našu budúcnosť. Uzavrieť túto dohodu včas bolo pre nás prioritou.
Jackson má všetky predpoklady na to, aby bol našou oporou v ďalších rokoch,“ povedal generálny manažér Ducks Pat Verbeek.