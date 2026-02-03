Interiér olympijského štadióna upravili. Francúzsky tím otestoval halu hneď po príchode

Interiér olympijského štadióna Santa Giulia v Miláne, kde budú hrať aj slovenskí hokejisti, sa podarilo vo veľkej miere upraviť.
Uviedla to v utorok agentúra ANSA, ktorej reportér zariadenie navštívil. Nedokončené je však okolie polyfunkčnej haly, kde bola mala vzniknúť nová štvrť pre kultúrne a športové aktivity.
Interiér štadióna vyvolal kritiku a znepokojenie po prvých hokejových zápasoch, ktoré sa v hale odohrali na začiatku januára. Potom usporiadatelia návštevy štadióna vo veľkej miere znemožnili. Podľa talianskej agentúry pracovalo na dokončení interiéru približne 100 robotníkov.
Na štadióne, kde sa prvý zápas odohrá už vo štvrtok, sa konali prvé tréningy. "Šatne sú dokončené, káble už nie sú vidieť a tribúny sú osadené všetkými sedadlami pre celkovú kapacitu 14.000 miest," uviedla ANSA. Nedokončené však zostáva okolie arény okrem dočasných prístupových ciest.
Menej dokončený dojmom však interiér arény pripadal novinárom z BBC, ktorí ju navštívili v sobotu. Podľa nich neboli dokončené zariadenia pre občerstvenie a zóna pre tlač nebola osadená sedadlami.
Christophe Dubi z Medzinárodného olympijského výboru (MOV) však britských novinárov ubezpečil, že štadión bude do začiatku hier funkčný.
Hala Santa Giulia bude slúžiť ako hokejový štadión len v období olympijských a paralympijských hier. Potom jej vlastník, nemecká spoločnosť CTS Eventim, premení na priestor, kde sa budú konať predovšetkým koncerty či športové zápasy bez ľadovej plochy.
Hlavným investorom do zariadenia, ktorého stavba sa oneskorila, je práve vlastník. Verejné prostriedky však pokryli časť zvýšenia nákladov.
Milánska radnica potom zafinancovala príjazdové cesty k štadiónu, ktoré po hrách a s pokračujúcou transformáciou oblasti zaniknú.
Francúzsky tím otestoval halu hneď po príchode do dejiska hier. Môžu sa v tomto smere tešiť z prvenstva.
