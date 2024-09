Prichádzajú Kudrna, Repčík či Mrázik. Dvadsať Slovákov, ktorí prestúpili v Tipos extralige

Platilo to aj o Tipos extralige. Slovenské jadro posilňovali Košice, Slovan, Zvolen, Žilina i ďalšie kluby.

BRATISLAVA. Trh so slovenskými hráčmi pred sezónou 2024/25 znamenal prestup desiatok zaujímavých mien.

“Hráčov jeho kvalít hrajúcich na Slovensku nie je veľa a my sme hrdí, že v našom klube ich máme niekoľko. Spolu by mali tvoriť veľmi kvalitnú kostru tímu,” verí prezident Dušan Mráz.

Má len 24 rokov, no ide o skúseného útočníka. V najvyššej slovenskej súťaži má na konte viac ako 200 duelov za Trenčín, Michalovce a Poprad.

"Po sezóne mi skončila zmluva v Poprade a premýšľal som, čo ďalej. Zo strany Zvolena som cítil veľký záujem a rozhodlo aj to, že sú tu opäť vysoké ambície. V reprezentácii som sa stretol aj s Marekom Heclom a Matejom Kašlíkom a od oboch som mal len pozitívne referencie na klub," povedal o prestupe Kukuča.

“Mal skvelú sezónu v QMJHL, opäť hral na MS do 20 rokov a je na ňom vidieť, že na ľade pôsobí sebavedomo,” vyčítal ešte z tréningov s Košičanmi Spilar. Verí, že si toto sebavedomie prenesie aj do hlavnej fázy sezóny.

Dlhoročný juniorský reprezentant a zároveň košický odchovanec bol na skúške v Utahu HC. Hoci strelil historicky prvý gól novovzniknutého klubu NHL, pozvánku do hlavného kempu si nevybojoval, a tak sa vracia do rodného mesta.

“Podpísať dobrých Slovákov je naozaj ťažké a Filip medzi nich patrí. Môžem potvrdiť, že bolo naše zadanie získať ho. Som rád, že sme to splnili,” prezradil Spilar.

Košičania s ním majú len tie najlepšie skúsenosti, preto sa ihneď chopili iniciatívy. Bola to posila, nad ktorou nemuseli rozmýšľať.

Uprostred sezóny 2023/24 prestúpil z Košíc do Mladej Boleslavi ako jeden z najvýraznejších forvardov Tipos extraligy. Tam s ním však ďalej nerátajú.

Tridsaťšesťročný trenčiansky odchovanec sa vracia do klubu, kde začínal. Opustil ho v roku 2006 a vrátil sa potom, čo naberal skúsenosti v OHL, AHL, ECHL, vo Fínsku, Švédsku, Česku, Nemecku či v KHL.

Keď zveríte novej posile ihneď funkciu kapitána, veľa to o nej vypovedá. Práve také zadanie dali Tomášovi Záborskému v Dukle Trenčín.

O tom, že ide o dobre stavaného hráča, netreba polemizovať. Veď v minulosti si ho v kempoch vyskúšali Arizona Coyotes i New York Rangers. V zámorí odohral jeden zápas v AHL a 31 v ECHL, v minulosti nastupoval za Bratislavu Capitals i HC Košice.

"Naskytla sa šanca dohodnúť sa s ním a som rád, že sme to dokázali. Michal je motivovaný mladý hráč, dobre stavaný center s vysokým potenciálom a verím, že v Poprade si zastane svoje miesto,” uviedol športový riaditeľ Július Koval.

Michal Mrázik totiž v uplynulej sezóne nikde nehral. Oficiálne to bolo spôsobené zdravotnými problémami.

Z Popradu odišiel Záborský, no prišli iní zaujímaví Slováci. Jeden z nich je stávkou na riziko.

Potvrdzujú to ich kroky v letnom období. Podpísali mnohé kvalitné mená, medzi ktoré patrí Daniel Gachulinec.

Žilinčania čakali na postup do extraligy dlho. Preto v nej neplánujú byť do počtu a o rok sa vrátiť o level nižšie.

“Odohrali sme tu veľa reprezentačných zápasov a poznám toto zázemie. Mohol som ešte pôsobiť rok v kanadskej juniorke, ale rozhodol som sa urýchliť svoj prechod do seniorského hokeja,” vyjadril sa pre klubový web.

V Poprade už začal sezónu s tímom do 20 rokov. Šancu však dostane aj medzi mužmi. Vracia z kanadskej juniorskej OHL, kde ako obranca zaknihoval v 46 zápasoch gól a 13 asistencií.

Zvučné meno do ofenzívy opúšťa českú najvyššiu súťaž po 17 rokoch a 768 zápasoch.

“Bol som milo prekvapený, ako celá organizácia funguje. Jednania boli na úrovni, veľmi korektné. Celé sa mi to pozdávalo. Dáva mi to zmysel nielen kvôli mne, ale aj rodine,” dodal.

Aj on je rodákom z Považskej Bystrice. Keď Žilina postúpila do extraligy, bol rád, že sa ozvali aj jemu.

Miroslav Mucha (Liberec - Žilina)

Miroslav Mucha sa v prvej sezóne medzi mužmi v Európe nedokázal nastálo usadiť v jednom tíme. Hral za Liberec, Kolín i Zvolen.

Nováčik v extralige môže byť klubom, kde by sa mu to mohlo podariť. S ďalšími posilami Žilinčanov má spoločné to, že taktiež v minulosti hrával za Považskú Bystricu.

Dvadsaťšesťročný krídelník má množstvo skúseností so zámorským hokejom. V univerzitnej NCAA pôsobil päť rokov, posledný dokonca ako kapitán Michigan State University.

Do klubu prichádza motivovaný.

“Oslovila ma vízia vedenia klubu a ich profesionálny prístup, ktorý úspešný tím potrebuje. Taktiež to bola skvelá atmosféra, ktorú som počas finálovej série videl! Od môjho pôsobenia očakávam tvrdo pracujúci tím, ktorý sa bude usilovať dostať Žilinu na vrcholné priečky, kam klub ako sú Vlci Žilina patrí,” citoval ho klub na sociálnych sieťach.