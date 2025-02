Ruskí hokejisti nemôžu hrať ani na MS 2026, o ZOH sa však stále nerozhodlo

"Rada IIHF sa po svojom poslednom zasadnutí domnieva, že ešte nie je bezpečné opätovne zaradiť ruské a bieloruské národné a klubové tímy do šampionátov na sezónu 2025/2026. Keďže súčasné bezpečnostné podmienky neumožňujú splniť potrebné požiadavky na organizáciu turnajov zaručujúcich bezpečnosť všetkých, IIHF musí až do odvolania zachovať súčasný status quo," uviedla hokejová federácia.

„Športovci nemôžu byť zodpovední za to, kde sa narodili a nemali by sme ich za to trestať,“ tvrdil nedávno Eliasch.

Zatiaľ nie je známe, kedy bude MOV riešiť otázku účasti Ruska na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine.

Keďže má Rusko zmrazený renking a v rebríčku IIHF je na 2. mieste, splnilo podmienky na účasť na olympijských hrách a organizátori predbežne zaradili ruský tím do C-skupiny spolu so Slovenskom, USA a Lotyšskom.

Ak by však MOV ruských hokejistov do Milána nepustil, na turnaji by ich nahradilo Francúzsko. Zmenilo by sa aj zloženie skupín.

Slovensko by v skupine B nastúpilo na zápasy proti Švédsku, Fínsku a Francúzsku. Hokejisti budú na turnaji obhajovať bronz z Pekingu.

Za posledné mesiace mnohé športové federácie vrátili na súťaže Rusov a Bielorusov. Vylúčení ostali v kolektívnych športoch, v atletike, lyžovaní či v biatlone.